Mirjana Mikulec dala nam je najljepše ideje za božićno drvce - od tradicije do ledene bajke

Dizajnericu interijera Mirjanu Mikulec nije potrebno posebno predstavljati, iza nje je golemo iskustvo i uređenje različitih interijera. Upravo zato smo je upitali za savjete kako ukrasti božićno drvce. Mirjana je s nama podijelila različite ideje i vjerujemo da će svatko pronaći nešto za sebe.

"Božićne ideje, ma kako moderne, svježe i originalne bile, uvijek trebaju donijeti i dašak nečega starinskog. Zato uvijek savjetujem svima da ne odustaju od vintage elemenata i detalja koji nas povezuju s djetinjstvom i podsjećaju na neke davne proslave blagdana i bude nostalgiju. Kao i svih drugih detalja koji za nas imaju posebno značenje.

Također, osim nostalgije, blagdanske dekoracije mogu prijeći u pretjerivanje. To vrijeme u godini kada je dopušteno unijeti više dekoracija nego inače u svoj dom, a dojam će pojačavati lampice, sjaj, šljokice, svjetlucave girlande… To pojačava i dojam da je riječ o posebnom dijelu godine kada je poželjan svečaniji izgled doma. Središnji element svakako je božićno drvce, a za vas sam odabrala nekoliko ideja koje sam tijekom posljednjih nekoliko godina realizirala sa svojom ekipom. Spoj je to tradicije i modernog – tako nekako i zamišljam idealno božićno dekoriranje“

Dobra stara tradicija

"Mnogima je prva asocijacija na blagdane – tradicija te vole da njihovo drvce izgleda standardno. Klasičan oblik i zelene, gusto raspoređene grančice, a veličine po želji formula je koja se drži stare dobre tradicije. Kada je o dekoracijama riječ, dominiraju kuglice uz dodatak svjetlucavih girlandi te lampica. Po želji, dopunite podnožje drvca figurama poput patuljaka, vilenjaka ili orašara."

Foto: Darko Mihalić za Mirjana Mikulec interijere

Foto: Darko Mihalić za Mirjana Mikulec interijere

Tradicija s pomakom – ledena bajka

"Za sve koji vole tradiciju, ali bi ipak napravili mali pomak predlažem jednu klasičnu ideju koja će malo podsjećati na ledenu bajku – potrebno je samo napraviti odmak od tradicionalne crvene, plave i zlatne. Ledenoj bajci će najviše pridonijeti srebrni i bijeli dekor te jedna kućica umjesto jaslica. Obično se stavljaju božićna sela s mnoštvom malih kućica, no ako želite biti originalni potrudite se nabaviti veliku kuću koju možete i sami napraviti uz pomoć ispečenih medenih kora i snijega od umućenih bjelanjaka, koji će biti dekor za snijeg, ali i ljepilo za slaganje kućice."

Foto: Darko Mihalić za Mirjana Mikulec interijere

Foto: Darko Mihalić za Mirjana Mikulec interijere

Drvca kao stabla - igra kuglicama

"Trendovi donose drvca koja nemaju standardne oblike – ili su vrlo uski ili visoki. Ovo je ideja koja me najviše oduševljava – drvce koje izgleda kao neko drugo stablo, budući da su mu grane odsječene vrlo visoko. Dobro je u ovom slučaju imati dovoljno prostora kako bi visina i oblik drva došli više do izražaja. Ovakvo drvce nudi mogućnost da kuglice vise na dužim trakama što izgleda vrlo efektno. Još jedna posebna priča su kuglice. One više nisu samo na drvcu, nego i posvuda okolo – ispod njega, na stolu, u zdjeli, na prozorskoj dasci. Ako želite imati originalnu dekoraciju kuglicama, nabavite one malo većih dimenzija, koje djeluju kao lopte za igru. A na samo drvce stavite one posve standardnih dimenzija."

Foto: Rajna Raguž za Mirjana Mikulec interijere

Foto: Rajna Raguž za Mirjana Mikulec interijere

Foto: Rajna Raguž za Mirjana Mikulec interijere

Foto: Rajna Raguž za Mirjana Mikulec interijere

Vitka stabla za snježnju idilu

"Vitka stabla doista mogu biti raznolika i više nisu samo za one odvažne. Nakon desetljeća pa i stoljeća vladavine klasičnih drvca, tanka i uska postaju sve češći izbor. Ovakva drvca dobra su rješenja za male prostore ali i igru više stabala. Primjerice, dva vitka božićna drvca koja ćete staviti u kut blagovaonice, dnevnog boravka ili hodnika odnosno na poziciju gdje će najmanje smetati. Posebnim će ga učiniti boja grančica, lampice ili pak kuglice koje imaju bogatu reljefnu površinu."

Foto: Rajna Raguž za Mirjana Mikulec interijere

Foto: Rajna Raguž za Mirjana Mikulec interijere

PETA IDEJA – PRAVA MALA ŠUMA S CRNIM I CRVENIM AKCENTIMA

"Uobičajena je opcija dva stabla, no ja sam se odlučila poigrati s više njih i stvorila cijelu malu šumu božićnih drvca koja djeluju vrlo efektno, čemu je doprinijela i njihova bijela boja umjesto standardne zelene. Želite li jači kontrast, birajte kuglice koje će se jače isticati, poput crne, plave ili crvene. A za veći sjaj i glamur, opredijelite se za kuglice sa sjajem. A ako želite biti više u trendu, birajte kuglice s mat površinom koja je vrlo popularna u dizajnu namještaja i detalja za dom."

Foto: Ivan Črepić za Mirjana Mikulec interijere

Foto: Ivan Črepić za Mirjana Mikulec interijere

Foto: Ivan Črepić za Mirjana Mikulec interijere