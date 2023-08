Kućni brojevi imaju svoje mistično značenje: Otkrij kakvu energiju nosi tvoj dom

Općenito, numerolozi vjeruju da postoji mistična veza između brojeva i događaja i da se brojevi mogu povezati uz određenu osobu, mjesto ili ideju, pa čak i kućne brojeve. Numerologija je stara praksa koja datira još od drevnog grčkog matematičara i filozofa Pitagore, ali to je i dalje nešto u što mnogi ljudi vjeruju i prakticiraju i danas. Ako tražiš zabavan i svjež način razmišljanja o vlastitom domu, ovo bi moglo biti to. Otkrij kakvu energiju nosi tvoj kućni broj i što najviše privlači, ali i na koje stvari trebaš pripaziti.

Sve započinje s kućnim brojem tvog doma, u numerologiji su to brojevi od jedan do devet, a on će ti otkriti o jedinstvenoj energiji i karakteru tvog doma.

U numerologiji taj broj treba jednoznamenkast. Ako na primjer živiš na broju 7 onda je dovoljno da pogledaš što taj broj znači. Ali ako živiš na broju 72, 153 ili 96 onda ih je potrebno zbrojiti. Znači, zbrajat ćeš brojeve dok ne dođeš do jednoznamenkastog broja.



7 + 2 = 9 1 + 5 + 3 = 9 9 + 6 = 15, 1 + 5 = 6



Ako kućni broj u sebi sadrži i slovo, na primjer 7A, onda je broju potrebno pribojati i broj koji predstavlja to slovo.



7 + A (1) = 8



1 – A, J, S

2 – B, K, T

3 – C, L, U

4 – D, M, V

5 – E, N, W

6 – F, O, X

7 – G, P, Y

8 – H, Q, Z

9 – I, R



Vrlo je jednostavno izračunati broj koji nosi tvoj dom, a sada kada si izračunala svoj broj u nastavku pročitaj što predstavlja i kakvu energiju nosi:

