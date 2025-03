Judino drvo ima raskošne cvjetove, a lako uspijeva u tegli ili vrtu

Sigurno ti je za oko zapeo onaj prizor kad oko Uskrsa ugledaš raskošno ružičasto stablo koje se elegantno uzdiže i do 12 metara visine. Velika je vjerojatnost da si tada naišla na Judino drvo, koje mnogi još zovu i Judić. Ovo predivno drvo s cvjetanjem započinje već u ožujku i neumorno krasi vrtove sve do svibnja, pretvarajući ih u pravu proljetnu čaroliju. Neobičnim ružičastim cvjetovima i zanimljivom pričom, lako može krasiti i tvoj vrt. Donosimo kako ga pravilno posaditi, njegovati i uživati u njegovom raskošnom cvatu iz sezone u sezonu.

Podrijetlo imena Judino drvo

Njegovo ime veže se uz biblijsku priču o Judi Iškariotskom, koji je, prema legendi, svoj život okončao upravo na ovom stablu. Cvjetovi su, kaže priča, suze stabla koje je proplakalo od srama zbog izdaje. Druga verzija priče kaže da su cvjetovi nekada bili bijeli, ali su pocrvenjeli od sramote.

Ipak, vjerojatnije je da ime potječe od francuskog naziva "Arbre de Judee," što znači "drvo iz Judeje." No, bez obzira na porijeklo imena, ovo stablo je zaista posebno. U Španjolskoj ga, primjerice, zovu "drvo ljubavi", a njegovi srcoliki listovi i živopisni cvjetovi simboliziraju otpornost, ljepotu i povezanost s prirodom.

Foto: Shutterstock

Kako posaditi Judino drvo?

Uzgoj Judinog drveta nije kompliciran, a uz nekoliko jednostavnih savjeta, uspjet će i tvoje stablo. Njegovi raskošni ružičasti i ljubičasti cvjetovi prava su proljetna atrakcija, ali ono što će te posebno očarati je kako s vremenom mijenjaju boje. Dok traje vegetacija, krošnja poprima smirujuću zelenu nijansu, a s dolaskom jeseni Judić će vrt obojiti u tople, zlatno-žute tonove.

Judino drvo brzina rasta

Judino drvo spada među umjereno brzorastuća stabla. U prosjeku raste oko 30 do 50 centimetara godišnje, ovisno o uvjetima tla, količini sunca i njezi. U idealnim uvjetima, može dostići visinu od 5 do 12 metara kroz 10 do 15 godina.

Sadnja i položaj

Judino drvo voli sunčana ili polusjenovita mjesta s dobro dreniranim tlom. Idealno tlo je blago kiselo do neutralno. Najbolje vrijeme za sadnju je proljeće ili jesen. Prilikom sadnje, dodaj malo komposta ili organskog gnojiva kako bi potaknula rast. Također, možeš dodati i mikorizne gljive koje će pomoći biljci da se bolje ukorijeni.

Judino drvo bez problema podnosi i niske temperature, čak i kad termometar pokaže minus 15. No, ako želiš da ti pokaže svoje pravo, najraskošnije lice, najbolje će uspijevati tamo gdje su zime blage, a ljeta topla i sunčana.

Zalijevanje i gnojidba

Mlade biljke treba redovito zalijevati, pogotovo tijekom sušnih razdoblja. Kada se stablo ustali, postaje prilično otporno na sušu. Tek kod dužeg sušnog perioda treba ga zalijevati i to ujutro i navečer. Gnojidba nije nužna, ali možeš ga prihraniti jednom godišnje u proljeće, s uravnoteženim gnojivom sporog otpuštanja.

Orezivanje

Orezivanje se obavlja u kasnu zimu ili rano proljeće, prije nego što se pojave novi pupoljci. Ukloni sve suhe, oštećene ili bolesne grane. Također, možeš oblikovati krošnju prema želji. Zapamti da Judino drvo cvjeta na prošlogodišnjim granama, pa pripazi da ne orežeš previše.

Zaštita od bolesti i nametnika

Judino drvo je relativno otporno na bolesti i nametnike. Ponekad ga mogu napasti lisne uši ili gljivične bolesti, ali to se obično lako rješava odgovarajućim sredstvima.