Ove pogreške prilikom pranja rublja oštećuju i odjeću i perilicu: Radiš li ih?

Dođeš kući nakon napornog dana i zadnja stvar koju želiš je staviti rublje na pranje. Odgađaš i odgađaš dok ga u jednom trenutku ne nabaciš u perilicu rublja na brzinu i često bez razmišljanja. Upravo ovako dolazi do najčešćih grešaka prilikom pranja rublja u veš mašini, s kojima ne samo da možeš oštetiti svoju odjeću, nego i samu perilicu rublja.

Najčešće greške prilikom korištenja perilice rublja

Sve ove greške nastaju u brzini kada nisi skoncentrirana i samo to želiš što prije riješiti. No idući put kad stavljaš veš u perilicu rublja, obrati pažnju na to što radiš. Želiš da tvoja odjeća traje, a želiš i da tvoja veš mašina također živi dug život.

Gumbi

Ako si otkopčala koji gumb na majici ili košulji, ne zaboravi ih zakopčati prije ubacivanja u perilicu. Ako odjevni predmeti ostanu raskopčani, postoji šansa da će gumbi zapeti i popucati. Također nemoj zaboraviti patentni zatvarač odnosno ciferšlus potegnuti do kraja. Metal od njega može ne samo oštetiti drugu odjeću, nego i unutarnje staklo tvoje perilice.

Zalutali novčići u perilici rublja

Sitniš koji je ostao u džepu može postati problem u perilici. Ako izađu iz džepa, mogu početi uništavati ostalo odjeću u perilici ili lupati po staklu.

Čišćenje mašine

Koliko paziš na tvoju perilicu, toliko će ona paziti na tvoju odjeću. I perlicu veša ponekad treba oprati, a ako ju čistiš manje od jednom mjesečno, vrijeme je da joj se više posvetiš.

Zatvaranje vrata perilice rublja

Kad ne koristiš svoju perilicu, vjerojatno ti je instinkt da zatvoriš vrata. Možda ti je perilice na nezgodnom mjestu, možda jednostavno izgleda ljepše tako, ali to je poprilično velika greška. Kada perilica ne radi, trebaš joj dati vremena da se provjetri.

Deterdžent i omekšivač

Ako koristiš previše deterdženta, to može ostati na tvojoj odjeću poput naslaga. Osim što može izblijediti boje, te naslage djeluju kontraproduktivno - tvoja odjeća neće biti čišća ako staviš više sredstva, nego sasvim obrnuto. To isto vrijedi za omekšivač, a neki stručnjaci naglašavaju kako korištenje omekšivača nije ni potrebno.

Jaki deterdženti

Razmisli o tome kako deterdžent utječe na tvoju kožu. Ako imaš osjetljivu kožu, alergije ili ekcem, deterdženti s jakim kemikalijama ili jakim mirisima mogu izazvati iritaciju kože. Kad god možeš, koristi hipoalergena sredstva i dodaj dodatan ciklus ispiranja kako bi se maknuli svi ostatci sredstva.

Pretjerano puna perilica rublja nije dobra stvar

Ako je perilica prepuna, odjeća se ne može slobodno kretati i ne uspije se okrenuti, a samim time se i ne opere dovoljno dobro. Bubanj ne bi trebala puniti više od dvije trećine kapaciteta.