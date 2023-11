Najljepši trendovi koji će vladati interijerima ovog Božića

Do Božića nas dijeli još samo mjesec dana pa je sad idealno vrijeme da počnemo razmišljati i o božićnom uređenju svojih domova. Ne može se poreći da je upravo dekoriranje doma jedan od najboljih dijelova blagdanske sezone. Tko ne voli stavljati lampice, kititi bor i ukrašavati prozore, i sve to uz omiljene božićne pjesme koje bude nostalgiju i sjećanja na djetinjstvo?

Svatko ima neke svoje ideje kad je u pitanju blagdansko dekoriranje doma, a iako nije nužno slijepo slijediti trendove, uvijek je dobro znati što je trenutno IN u svijetu interijera. Iako starinski ukrasi koje čuvamo godinama imaju nenadmašivu vrijednost, zabavno je svake godine u svoju blagdansku kolekciju dodati i neke nove dekoracije, a novi trendovi ujedno su i sjajan izvor inspiracije.

Dakako, klasična crvena i zelena estetika uvijek će biti nepogrešiv izbor, no ovih blagdana vidjet ćemo i neke nove ideje za božićno ukrašavanje doma koje izgledaju vrlo primamljivo i jako šarmantno, a među njima će svatko sasvim sigurno pronaći dašak inspiracije za kreiranje tople božićne atmosfere u svom domu.

Foto: Unsplash

Ako već razmišljaš o tome kako pretvoriti svoj dom u čarobnu božićnu bajku, u nastavku doznaj koji će to trendovi ovih blagdana prevladavati u svijetu interijera:

Foto: Instagram, Pexels, Unsplash

Ukrasi od stakla

Prozirni stakleni ukrasi pružaju kontrast raskošnom dekoru pa su idealan izbor za sve one koji žele da im dom i tijekom blagdana djeluje elegantno i profinjeno. Delikatni oblici, prozirne boje i ručno izrađeni stakleni ukrasi unijet će dašak magije u svaki prostor. Osim na boru, lijepo će izgledati i u zdjeli na blagovaonskom stolu ili kuhinjskom otoku.

Foto: Unsplash

Foto: Unsplash

Tople boje

Tople nijanse poput crvene, koja je bez imalo sumnje jako cozy i magična, izgledaju prekrasno u kombinaciji s tradicionalnim zlatnim i srebrnim tonovima. Osim na božićnim ukrasima, crveni tonovi sjajno izgledaju i na ukrasnim jastučnicama, kuhinjskim krpama i mekanim dekicama.

Foto: Unsplash

Foto: Unsplash

Minimalizam

Manje je ponekad više, a to pravilo posebice vrijedi u uređenju interijera. Minimalistički stil uređenja i dalje je vrlo popularan u svijetu interijera stoga nas ne čudi da će i ovih blagdana dominirati domovima. Moderne božićne dekoracije u neutralnim nijansama odlično će izgledati u suvremeno uređenim interijerima. Prigušeni zeleni tonovi savršeno se slažu s neutralnim nijansama.

Foto: Unsplash

Foto: Unsplash

Foto: Unsplash

Metalik nijanse

Ukrasi od mesinga i kroma u metalik nijansama mogu izgledati vrlo glamurozno, a njihova je prednost u tome što se mogu koristiti i nakon blagdanske sezone. Zlatne vaze, srebrni svijećanjaci ili metalni ukrasi u svaki će kutak u prostoru unijeti dašak božićne čarolije.

Foto: Pexels

Foto: Pexels

Vintage dekoracije

Ukrasi i dekoracije koji bude nostalgiju uvijek su IN. Pojmovi poput 'vintage Božića' ovih su blagdana izuzetno popularni na tražilicama, a to i nije iznenađujuće. Naime, kupovanje antiknih predmeta u posljednje je vrijeme jako trendi, a ujedno je to i dobar izbor za sve one kojima je stalo do očuvanja okoliša. Na taj se način pridonosi održivosti i smanjenju potrošnje, a vintage dekoracije svakako su jedinstvene i savršeno će upotpuniti svaku blagdansku kolekciju. Želiš li se ovih blagdana oduprijeti materijalizmu i bezumnoj potrošnji, posjeti buvljake ili zaviri na bakin tavan. Tko zna kakve ćeš sve 'dragulje' tamo pronaći. Dakako, ukrasi inspirirani vintage stilom mogu se pronaći i u ponudi brojnih trgovina za uređenje doma.

Foto: Pexels