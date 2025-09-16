Do 10 eura: Pepco sitnice koje će u vaš dom unijeti jesenski ugođaj

Najbolje je što svoj dom možeš obogatiti detaljima uz minimalan budžet, a promjena će biti itekako vidljiva

Iako jesen još nije službeno stigla, prve naznake već osjećamo u zraku – dani postaju kraći, večeri svježije, a polako se javlja i želja za jesenskim uređenjem interijera. Nije potrebno veliko renoviranje da bi prostor poprimio jesenski ugođaj; često su dovoljni novi detalji i tople nijanse koje će unijeti ugodu i mir u svaki kutak. Ako razmišljaš o malom makeoveru, inspiraciju možeš pronaći u omiljenoj trgovini Pepco, gdje uvijek čeka bogat izbor dodataka po pristupačnim cijenama.

U ovom prijelaznom razdoblju najviše nas privlače sitnice koje stvaraju lijepi ugođaj: mirisne svijeće s notama vanilije ili cimeta, mekane dekice u zemljanim tonovima, jastuci u toplim nijansama smeđe, narančaste i bež, keramičke vaze s grančicama ili suhim cvijećem te šalice koje pozivaju na prvi čaj ili toplu čokoladu.

Najljepše je što svoj dom možeš obogatiti detaljima uz minimalan budžet, a promjena će biti itekako vidljiva. Zato smo izdvojili nekoliko jesenskih sitnica iz Pepca koje će tvoju svakodnevicu učiniti ugodnijom i najaviti dolazak jednog od najljepših godišnjih doba.

Mirisni štapići - 6 €

Deka - 5 €

Svijeća - 5 €

Jastučnica - 7 €

Ukrasna Tegla - 10 €

Okvir Za Sliku - 3 €

Šalica - 5 €

Ukrasna Bundeva - 4 €

Svijeća - 3 €

Krpa - 3 €

Šalica- 5 €