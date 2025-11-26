Cluttercore je novi trend koji slavi 'organizirani kaos' i sentimentalnost u domu

S više od 90 milijuna pregleda, ovaj trend jasno poručuje: u redu je imati puno stvari, voljeti ih i ponosno ih izlagati

Imate li na radnom stolu nekoliko šalica za kavu, police s knjigama gdje su naslovi naslagani vodoravno jer je ponestalo mjesta, a između njih se nalaze suveniri s putovanja i polupotrošene svijeće? Ako je odgovor potvrdan, a pritom osjećate grižnju savjesti jer vaš dom ne izgleda kao sterilna stranica kataloga namještaja – opustite se. Upravo ste, možda i nesvjesno, postali dijelom jednog od najbrže rastućih trendova u uređenju interijera.

Zaboravite na stroga pravila Marie Kondo i filozofiju bacanja svega što ne "budi radost" na prvi pogled. Novi pokret zove se cluttercore, a društvene mreže poput TikToka i Instagrama preplavljene su videozapisima i fotografijama domova koji slave "organizirani kaos". S više od 90 milijuna pregleda, ovaj trend jasno poručuje: u redu je imati stvari, voljeti ih i ponosno ih izlagati.

Što je zapravo cluttercore?

Ime je pomalo nesretno odabrano jer riječ "clutter" (nered, krš) obično asocira na prljavo rublje na podu ili hrpe neplaćenih računa na kuhinjskom stolu. No, cluttercore je sve samo ne to. Zamislite ga kao okruživanje predmetima koji odražavaju stvarni život – stvarima koje koristite svakodnevno ili koje bude specifične uspomene.

Filozofija ovog stila leži u stvaranju prostora koji djeluje kao topla, vizualno bogata čahura, a ne kao izložbeni salon u kojem se gosti boje išta dotaknuti. Ključna razlika između cluttercorea i običnog nereda je u namjeri. Ovdje se ne radi o nasumičnom bacanju predmeta, već o stvaranju malih trenutaka "organiziranog kaosa" gdje se boje, teksture i uspomene isprepliću kako bi ispričale priču o stanaru. To je dom koji diše, koji je živ i koji se ne ispričava zbog svoje punine.

Psihologija iza pretrpanih polica: Zašto sada?

Stručnjaci za dizajn i psiholozi slažu se da je ovaj trend izravna reakcija na godine dominacije minimalizma, pojačana pandemijskim iskustvom. Istraživanja pokazuju da generacije Z i milenijalci, suočeni s rastućim cijenama nekretnina i nesigurnim svijetom, teže pretvaranju svojih domova u sigurna utočišta.

Nakon što smo proveli godine slušajući kako je "manje više", pandemija nas je natjerala da redefiniramo odnos s prostorom u kojem boravimo. Prazne, bijele površine odjednom su djelovale hladno i izolirajuće. Ljudi su počeli žudjeti za elementima koji djeluju kao "emocionalna sigurnosna deka". Okruživanje predmetima koji imaju značenje pruža osjećaj utjehe i stabilnosti. U svijetu koji se brzo mijenja, pogled na policu s omiljenim knjigama ili kolekciju keramičkih figura može djelovati iznimno umirujuće.

Cluttercore vs. Maksimalizam vs. Gomilanje

Iako se na prvi pogled mogu činiti sličnima, cluttercore nije isto što i maksimalizam, a svakako nije isto što i patološko gomilanje (hoarding).

Maksimalizam je često estetski izbor koji teži raskoši. Fokusira se na hrabre boje, skupe materijale i "wow efekt". Maksimalist će kupiti dizajnersku vazu jer se savršeno uklapa u shemu boja sobe.

Cluttercore je intimniji i osobniji. Nije nužno riječ o skupim predmetima, već o onima koji imaju sentimentalnu vrijednost. Cluttercore entuzijast će izložiti tu istu vazu jer ju je naslijedio od bake ili kupio na buvljaku u Parizu, bez obzira na to slaže li se savršeno s tepihom.

Gomilanje je poremećaj povezan s tjeskobom i nemogućnošću odvajanja od predmeta, bez obzira na njihovu vrijednost, što rezultira nefunkcionalnim životnim prostorom. Cluttercore, s druge strane, mora donositi radost. Prostor mora biti čist i funkcionalan, samo vizualno zasićen.

Kako postići cluttercore bez da dom izgleda neuredno?

Ako samo počnete slagati stvari jedne na druge, završit ćete s glavoboljom i prostorom koji je nemoguće čistiti. Umjetnost cluttercorea leži u kuriranju. Evo nekoliko smjernica kako to učiniti ispravno, prema savjetima s portala poput BBC Culture:

1. Počnite s onim što već imate

Ovaj pokret ne potiče mahnitu kupovinu novih ukrasa. Naprotiv, cilj je izvući iz ormara i kutija ono što već posjedujete. Imate li kolekciju starih fotoaparata, školjki s ljetovanja ili vintage šalica? Vrijeme je da im pronađete mjesto na polici.

2. Grupiranje i tematsko povezivanje

Kako bi se izbjegao dojam kaosa, predmete treba grupirati. Umjesto da imate pedeset različitih tanjura razbacanih po cijelom zidu, njihovo grupiranje stvara vizualnu cjelinu. Povežite predmete prema boji, veličini ili temi. Stvorite male vinjete na policama – grupa knjiga o dizajnu, pored njih kolekcija svijeća sličnih tonova. To oku promatrača signalizira da je nered namjeran i promišljen.

3. Slojevitost je ključna

Nemojte se bojati stavljati predmete jedne ispred drugih. Naslonite uokvirenu sliku na zid umjesto da je objesite, a ispred nje stavite manju biljku ili skulpturu. Knjige slažite i okomito i vodoravno. Cilj je stvoriti dubinu koja poziva oko da istražuje prostor i stalno otkriva nove detalje.

4. Poštujte vizualni odmor

Iako je poanta u obilju, važno je ostaviti mjesta gdje se oko može "odmoriti". To se postiže negativnim prostorom ili strateškim rasporedom. Ako je polica prepuna detalja, možda zid iznad nje treba ostaviti praznijim ili s jednim većim umjetničkim djelom umjesto galerije slika.