'Brak na prvu': Alen se našao s Renatom dok Ane nije bilo

Novo je jutro u 'Braku na prvu' i dok Renata sprema po stanu, dolazi njezin raspjevani suprug s treninga, što nju uvijek razveseli.

„Josip je romantična duša tako da voli i takve pjesme, glazbu, i malo me na taj način pridobiva“, otkrila je, a njezin je suprug zadovoljno primijetio: „O, da, Renata se prepušta, to je lijepo i to je divan odnos.“ Renata je nastavila zafrkavati Josipa kako bi voljela da joj i kuha, a ne samo pjeva. „Obožavam kad mi drugi kuhaju zato što slabo kuham; ne stignem, ne znam i nije mi to prioritet. Nisam još živjela sama tako da me život nije natjerao, ali voljela bih“, objasnila je.

Ana si je uzela jedan dan samo za sebe, a danas se ponovno vraća u rutinu s Alenom za kojeg je komentirala kako joj je tijekom jučerašnjeg odsustva čak slao poruke! Čim su se vidjeli, Alen joj je ispričao kako je imao slobodnog vremena pa se našao s Renatom, što je odlično prošlo jer su pričali o tome kako su se oboje stavili na prvo mjesto kad su radili zadatak tko im je u showu najprivlačniji. Ana se šalila da se odmah prebacio na drugu čim je otišla, ali Alen ju je uvjeravao da su oni prijatelji već 18 godina. „Ana nema razloga biti zabrinuta i ljubomorna“, dodao je.

