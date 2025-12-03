403 Forbidden

Lifestyle
ADVENT NA ŽENA.HR

Blagdanska inspiracija: Božićni ukrasi za bor iz Sinsaya i Pepca do 10 eura

Žena.hr
3. prosinca 2025.
Blagdanska inspiracija: Božićni ukrasi za bor iz Sinsaya i Pepca do 10 eura
Shutterstock
Bilo da ste ljubitelj klasične elegancije, rustikalnog šarma ili modernog minimalizma, na njihovim policama pronaći ćete sve što je potrebno za kreiranje dojmljive blagdanske priče

S prvim hladnijim danima i mirisom pečenih kestena u zraku, nezaustavljivo nam se približava najčarobnije doba godine. Blagdanska sezona kuca na vrata, a s njom i želja da svoje domove pretvorimo u tople, ugodne oaze ispunjene božićnim duhom i svjetlucavim sjajem. Središnji dio svake blagdanske priče svakako je božićno drvce, a potraga za savršenim ukrasima koji će mu udahnuti život i osobnost postala je slatka godišnja tradicija. Srećom, stvaranje idilične atmosfere više ne zahtijeva velik budžet. Popularne trgovine poput Sinsaya i Pepca postale su nezaobilazne destinacije koje dokazuju da je stil moguće postići po pristupačnim cijenama, nudeći bogat asortiman dekoracija koje prate najnovije svjetske trendove. 

Ono što Sinsay i Pepco čini omiljenim odredištima za blagdanski shopping jest njihova sposobnost da ponude raznolikost koja zadovoljava i najzahtjevnije ukuse. Bilo da ste ljubitelj klasične elegancije, rustikalnog šarma ili modernog minimalizma, na njihovim policama pronaći ćete sve što je potrebno za kreiranje dojmljive blagdanske priče.

 

Sinsay - 4,49 €
Sinsay - 4,49 €
Sinsay - 3,99 €
Sinsay - 3,99 €
Sinsay - 6,99 €
Sinsay - 6,99 €
Sinsay - 3,49 €
Sinsay - 3,49 €
Sinsay - 2,99 €
Sinsay - 2,99 €
Sinsay, komplet kuglica - 3,49 €
Sinsay, komplet kuglica - 3,49 €
Sinsay - 2,99 €
Sinsay - 2,99 €
Sinsay - 2,99 €
Sinsay - 2,99 €
Sinsay - 2,49 €
Sinsay - 2,49 €
Pepco - 2,50 €
Pepco - 2,50 €
Pepco - 4 €
Pepco - 4 €
Pepco - 1,30 €
Pepco - 1,30 €
Pepco - 1,30 €
Pepco - 1,30 €
Pepco - 6 €
Pepco - 6 €
Pepco - 1,30 €
Pepco - 1,30 €
Pepco, komplet kuglica - 10 €
Pepco, komplet kuglica - 10 €
Pepco - 1,30 €
Pepco - 1,30 €
Pepco - 2 €
Pepco - 2 €
Pepco - 2,50 €
Pepco - 2,50 €
Pepco - 1,30 €
Pepco - 1,30 €
