Blagdanska inspiracija: Božićni ukrasi za bor iz Sinsaya i Pepca do 10 eura

Bilo da ste ljubitelj klasične elegancije, rustikalnog šarma ili modernog minimalizma, na njihovim policama pronaći ćete sve što je potrebno za kreiranje dojmljive blagdanske priče

S prvim hladnijim danima i mirisom pečenih kestena u zraku, nezaustavljivo nam se približava najčarobnije doba godine. Blagdanska sezona kuca na vrata, a s njom i želja da svoje domove pretvorimo u tople, ugodne oaze ispunjene božićnim duhom i svjetlucavim sjajem. Središnji dio svake blagdanske priče svakako je božićno drvce, a potraga za savršenim ukrasima koji će mu udahnuti život i osobnost postala je slatka godišnja tradicija. Srećom, stvaranje idilične atmosfere više ne zahtijeva velik budžet. Popularne trgovine poput Sinsaya i Pepca postale su nezaobilazne destinacije koje dokazuju da je stil moguće postići po pristupačnim cijenama, nudeći bogat asortiman dekoracija koje prate najnovije svjetske trendove.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ono što Sinsay i Pepco čini omiljenim odredištima za blagdanski shopping jest njihova sposobnost da ponude raznolikost koja zadovoljava i najzahtjevnije ukuse. Bilo da ste ljubitelj klasične elegancije, rustikalnog šarma ili modernog minimalizma, na njihovim policama pronaći ćete sve što je potrebno za kreiranje dojmljive blagdanske priče.

Sinsay - 4,49 €

Sinsay - 3,99 €

Sinsay - 6,99 €

Sinsay - 3,49 €

Sinsay - 2,99 €

Sinsay, komplet kuglica - 3,49 €

Sinsay - 2,99 €

Sinsay - 2,99 €

Sinsay - 2,49 €

Pepco - 2,50 €

Pepco - 4 €

Pepco - 1,30 €

Pepco - 1,30 €

Pepco - 6 €

Pepco - 1,30 €

Pepco, komplet kuglica - 10 €

Pepco - 1,30 €

Pepco - 2 €

Pepco - 2,50 €