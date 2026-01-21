Arhitektica Senka Dombi predstavlja izložbu nakita Tanka u Galeriji Kranjčar

Kolekcija TANKA nastala je kao intiman izričaj autoričinog senzibiliteta, osobnih osjećaja i iskustava. Naziv kolekcije nosi dvostruko značenje; doslovno se odnosi na tankoću 14-karatne zlatne žice promjera 0,5 mm, a simbolički evocira rafinirani duh tradicionalne japanske pjesničke forme tanka

U zagrebačkoj Galeriji Kranjčar, 21. siječnja otvara se izložba TANKA, prva kolekcija suvremenog nakita arhitektice i dizajnerice Senke Dombi.

Kolekcija TANKA nastala je kao intiman izričaj autoričinog senzibiliteta, osobnih osjećaja i iskustava. Naziv kolekcije nosi dvostruko značenje; doslovno se odnosi na tankoću 14-karatne zlatne žice promjera 0,5 mm, a simbolički evocira rafinirani duh tradicionalne japanske pjesničke forme tanka.

Vanja Šolin

Svaki se komad – variranjem, segmentiranjem i multipliciranjem pretvara u niz modularnih segmenata. Jednostruka, dvostruka, trostruka ili peterostruka zlatna žica tvori ne samo preplet tanke, ali čvrste zlatne niti u raskošnim krivuljama prstena, narukvice, naušnice, broša ili chokera, nego i slobodnu asocijativnu igru u kojoj se tvar pretapa s apstraktnim geometrizmom forme kruga. Savršeni oblik kruga simbola kontinuiteta, s vremenom dobiva male deformacije, a nakit postaje „savršena nesavršenost“. Modularnost omogućuje fluidnost i dinamiku, dok minimalistički pristup izostavljanjem kopči i detalja naglašava neposrednost kontakta nakita s tijelom.

Vanja Šolin

„Nakit stvaram od gotovo nevidljivih zlatnih niti, s idejom da se ne nameće, već da pripada. Da se stopi s tijelom poput druge kože, da prati pokret i dah, da postoji u skladu s onim tko ga nosi. Ne traži pažnju, ali je zadržava. U jednostavnosti pronalazim snagu, u nježnosti trajnost“ otkriva Senka Dombi.

Vanja Šolin

"Elementarna jednostavnost kružnih formi nakita izrađenog od zlatne žice u savršenom je skladu s načelima oblikovanja „manje je više’“, ističe povjesničarka umjetnosti Jasna Galjer. "Senka Dombi suptilno spaja modernističku tradiciju sa suvremenim dizajnom, stvarajući nakit koji odražava preciznost arhitektonske linije, a istovremeno biva intiman i tjelesan. Analogno arhitekturi, povezivanje konstitutivnih elemenata ima ključnu ulogu u oblikovanju nakita, ali u njemu se oblik izražava kroz emociju, doživljaj i osobni identitet."

Izložbeni postav čiji je autor Svebor Andrijević, dodatno pojačava dojmljivost kolekcije: nakit je predstavljen u dijalogu s fotografijama i videom Vanje Šolina, gdje zlatne forme izranjaju iz vode i svjetla, prelazeći iz predmetnog u gotovo apstraktni prostor. Monumentalni kadrovi i multimedijalna instalacija unose performativni aspekt, dok minimalističke vitrine od sirovog čelika i vizualni identitet Jelenka Hercoga, temeljen na blago deformiranom krugu, naglašavaju plemenitost materijala i preciznost izvedbe.

Vanja Šolin

Vanja Šolin

Serija TANKA nastala je u suradnji s radionicom Lapidarium/Dario Dunaj i Mario Nokaj, a svaki komad kombinira fluidnost, savitljivost i dinamiku, relativizirajući granice između nakita, tijela i odjeće. Kolekcija ne razlikuje svakodnevno od svečanog; pripada intimi, osobnom ritmu i trenucima koji su istinski naši. Njezin luksuz nije u dekoraciji, već u prisutnosti i suzdržanoj ljepoti, gdje zlatna nit postaje tvar, a forma prenosi emociju i senzibilitet.

Senka Dombi svoj profesionalni identitet gradi dugogodišnjim djelovanjem u arhitektonskoj praksi, projektiranjem stambenih i poslovnih prostora te promocijom suvremene arhitekture. Njen autorski rukopis, prepoznatljiv po preciznosti linije, osjećaju za prostor i skladnom oblikovanju, sada se projicira u svijet autorskog nakita, gdje arhitektonsko razmišljanje dobiva intimnu, tjelesnu i eksperimentalnu dimenziju. Svoj dizajnerski izraz predstavlja kroz brend SENKADOMBI.

Izložbu možete razgledati do 26. siječnja svaki dan od 11 – 19 sati, nedjeljom zatvoreno.