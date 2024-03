Anita Martinović: 'Za mene uglavnom postoje dobri i bolji dani. Loše odradim i zaboravim'

Anita Martinović priprema se za novu, 17. sezonu showa "Ljubav je na selu", a dok traju prijave za novu sezonu odlučile smo razgovarati s njom o televiziji, tremi, odijevanju i vježbanju. Simpatična voditeljica sve je osvojila svojom pozitivnošću i upravo je to bila tema za pravi početak našeg razgovora.

Već nekoliko godina vas gledamo u omiljenom showu "Ljubav je na selu" i teško je ne primijetiti koliko zračite pozitivnošću. Kako zadržavate pozitivnost? Koliko je dio vašeg karaktera? Što činite kada imate loše dane?

Loši dani? Što je to? Hahahah, šalim se! Imam loše dane kao i svi, ali nekako život mi je do sada u nebrojeno primjera i situacija pokazao da nema problema koji je nerješiv. Pa onda nekako tako idem kroz život. Osim toga sam i vjernica, pa ponekad kad je baš teško zamolim onog "odozgor" da malo olakša. :) Svakako pomaže i činjenica da sam vedra i vesela karaktera po prirodi, takva mi je cijela obitelj, tako smo odgajani, pa za mene uglavnom postoje dobri i bolji dani. Loše odradim i zaboravim.

Radite kao agentica za nekretnine i voditeljica na televiziji? Kako spajate ta dva svijeta. Koliko vam je bilo izazovno na početku snimanja prvih epizoda showa "Ljubav je na selu"?

S obzirom na to da sam sama svoj gazda, usklađujem ta dva posla, po mom mišljenju, prilično uspješno. Dane kad sam na setu i snimanju posvetim tome, a kad nisam, onda se bavim agencijom. Svaki početak, pa tako i onaj prvi, svake nove sezone bude izazovan dok se malo ne "ufuram", ali brzo si posložim obaveze i sve ide! I kad je izazovno, sjetim se da živim svoj san i idem veselo u dan!

Jeste li imali tremu? Strah od pogrešaka i kritika? Ili ste samo krenuli u avanturu?

Naravno! I dan danas imam tremu. Negdje sam pročitala da je to dobar znak da ti je jako stalo do tvog posla i želje da sve odradiš dobro. Veliki je to projekt, pogotovo u početku, kad hrpa ljudi bude na setu ispred kamera, iza kamera... Pogrešaka me nije toliko strah, jer iako je ovo reality, imamo mogućnost ponoviti neke stvari, no i pogreške znaju biti simpatične, pa čemu ih micati! I u stvarnom životu ne izgovorimo uvijek sve kako treba, a i naši gledatelji uživaju i vesele se smiješnim situacijama!

Što vam je danas najuzbudljivije kada krene snimanje nove sezone "Ljubav je na selu"?

Najuzbudljivije mi je isto što i našim gledateljima - vidjeti hoće li i među kime će "frcnuti" prve iskrice, hoće li se roditi neke simpatije i tko će koga pokušati osvojiti! Obožavam i kad imamo farmere iz raznih krajeva Lijepe Naše, pa se nekad dogodi da u tjedan dana obiđem cijelu Hrvatsku!

Koliko vas danas ljudi prepoznaju? Je li vam se život jako promijenio?

Prepoznaju me sve više i više! I to, ne biste vjerovali, najviše po glasu! Mijenjala sam frizure kroz ove godine, također, ne hodam baš po Zagrebu u cvjetnim haljinicama kao na setu, pa onda kroz vizualni dojam me ne prepoznaju baš uvijek, ali čim progovorim - to je to! Nevjerojatno mi je to! Moj život je uvijek bio lijep, a emisija mi je donijela jako puno poznanstava i zanimljivih trenutaka, te činjenicu da radim jedan od najljepših poslova koje sam mogla poželjeti za sebe!

Naravno nameće se pitanje i koliko je vaš stil odijevanja drugačiji privatno od onoga s malih ekranima. Vidimo da uživate u jarkim bojama i uzorcima - što vam savršeno pristaje.

Moj stilist Natalio uvijek pogodi prave kombinacije za emisiju. Najviše bude oduševljena moja mama. I ja moram priznati da si uvijek dobro izgledam u mojim kombinacijama za set. Nekako, baš mi to sve uvijek paše jedno s drugim. No, moram priznati, u svoje privatno vrijeme više volim malo drugačiji stil. A najsretnija sam kad mogu provesti dan u pidžami. To je moj omiljeni odjevni predmet. I badić. :)

Kako kupujete odjeću? Jeste li više osoba koja planira ili uživa u spontanom šopingu?

Moja karijera prije ove televizijske se vrtjela oko mode i prodaje i puno sam svojih dana i godina života ostavila radeći u raznim modnim kućama. Zato mi danas odlazak u dućane nije baš neka omiljena aktivnost. Kupujem uglavnom impulzivno kad nešto spazim usput ili preko web shopa. Nisam baš neka šopingholičarka.

Foto: Instagram/privatni album

Koje odjevne komade uvijek imate u svom ormaru? A što nikako ne biste odjenuli?

Obožavam haljine i traperice. Imam, naravno, kao i svaka žena jedan dobar sako, jedan dobar jeans, haljinicu za sve prigode, ma iskreno, u mom ormaru ima toliko svega i svačega da bi se moglo obući jednu vojsku. Ili neki filmski set. Velika opsesija su mi cipele. Njih imam kao stonoga. A nikad ne bih odjenula recimo nešto ultra kratko i usko.

Koliko ste posvećeni brizi za sebe? Vježbate li?

Uh...vježbanje sam nekako doživjela kao dio svakodnevne higijene, pa tako svako jutro započinjem treningom. Mrzim taj alarm svako jutro kad me budi na trening, ali nakon svakog treninga osjećaj zadovoljstva je nezamjenjiv. Vikendom se odmaram, ali ako imam prilike, otići ću planinariti ili na plivanje, samo da je neka outdoor aktivnost ili bazen.

Imate li omiljene tretmane ili rituale u kojima posebno uživate?

Osim sporta, imam svoje male "guilty pleasures". Volim otići redovno na trepavice i pedikuru. To su moji mali beauty rituali. Kao i svaka žena trackam se i mackam s milijun seruma i krema, zaštitnih faktora. Trudim se ići i redovno kod mog dragog Denisa fizioterapeuta na masažu i "remont", jer kako se kaže "bolje spriječiti, nego liječiti".

Što vam je najvažnije u brizi za sebe? Koliko ste promijenili prioritete tijekom godina?

S godinama sam tek shvatila koliko mi je bitan dobar san. Kad si mlađi boli te briga jesi li spavao 3 ili 13 sati. Ali sada, recimo, baš osjetim na dane kada se nisam dovoljno naspavala, da mi je kvaliteta života puno lošija. Također i to vježbanje i bilo kakva fizička aktivnost su mi postale nezaobilazne. Ako se dogodi dan da zbog obaveza ne stignem na trening - baš se osjećam nekako neispunjeno. Eh da...i počela sam piti taj famozni kolagen i razne druge vitamine i dodatke. Pa, živjet ću sto godina ako ovako nastavim, ha-ha!

Foto: Instagram/privatni album

Ne možemo ne primijetiti da ste okruženi životinjama te imate poseban odnos s macama. Kako su vaše mace?

Joj, obožavam životinje! Da mogu, imala bih nekoliko pasa, mačaka, konje, svinje, ma većina životinja mi je baš jako draga. Psi su mi nekako posebno blizu srcu, jer su toliko nevjerojatna bića prečiste duše. Ali zbog životnog stila trenutno ne stignem brinuti za psa. Zato moje Žuži i Lulu suvereno vladaju rezidencijom Martinović i rekla bih da im je sasvim lijepo u životu. Žive k'o kraljice!

Svi oni koji su spremni za avanturu života mogu se prijaviti već sada u novu, 17. sezonu showa na e-mail adresi ljubavjenaselu@rtl.hr ili na broj telefona 060 501 556 (0,46 EUR/min – fiksna mreža; 0,63 EUR/min – mobilna mreža). ''Ljubav je na selu'' vas čeka!