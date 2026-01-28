Alma donosi izvrsne savjete za zimsko vjenčanje i upozorava: 'Oprez s ovim trendom!'

Zimska vjenčanja su prekrasna, ali mnogo toga može poći po zlu. Također, neke stvari su mnogo skuplje nego u druga godišnja doba. Problem je i odjeća jer zahtijeva slojeve. Alma donosi savjete mladenkama, ali i gošćama - a jednu stvar zabranjuje

Društvene mreže su vikendima prepune fotografija s vjenčanja. Imaš li i ti pozivnicu na koji si se odlučila odazvati? Ako je odgovor da, danas ti kao žena ženi savjetujem kako da zablistaš u toj prigodi, kupiš chic kombinaciju na sezonskom sniženju, ali i kako, ako si mladenka, iskoristiti uspavanu prirodu u svoju korist. Idemo redom...

Mladenke - neka vjenčanje bude racionalno!

Možda neobično zvuči prvi savjet (jer sve mladenke planiraju jednom u životu izreći sudbonosno da, a u skladu s time i potrošiti sve ono ušteđeno), ali kad pročitaš do kraja, znat ćeš o čemu ti govorim. Dakle, zimska idila je odlična kulisa za ovaj poseban dan, posebno ako je vjenčanje negdje u dvorcu, luksuznom restoranu s lijepim vrtom koji se pretvara u snježnu bajku. No, u toj čistoći i eleganciji eksterijera priroda u potpunosti spava, a divljaju cijene za sve ono što želiš uklopiti u ovaj poseban dan. Sad je cvijeće najskuplje, najam vozila ima posebnu cijenu, gotovo je nemoguće dekorirati eksterijere onako kako si to zamislila. Odustani od toga! Budu racionalna, ali i kreativna birajući neku drugu temu za ovaj prekrasan dan. Grane drveća umjesto cvijeća, prirodne dekoracije umjesto balona i lampiona, kočija umjesto limuzine ... To su samo neki primjeri kako ćeš racionalnije, ali i kreativnije uploviti u bračnu luku.

Tema vjenčanja je glavna nit vodilja

I za tebe i za sve uzvanike! Trendovi za vjenčanja u 2026. u fokus stavljaju ležernost, eleganciju i prirodnost pa ako si se za to odlučila, naznači to u pozivnici. Nije na odmet niti naznačiti dress code (probaj biti domišljata i precizna, izbjegavajući pojmove koje ni sama ne razumiješ) kako bi svi outfiti bili usklađeni. Za vas koje ste upravo dobile pozivnicu i smjernice odijevanja to znači da se prilagodite te odjenete prikladno bez komentiranja zašto je vjenčanje u prirodi, planinarskom domu i slično.

A boje? Hit boja je - zabranjena

Cloud Dancer (PANTONE 1-4201) ultimativni je trend ove sezone, ali s tom bojom moraš biti vrlo oprezna! Posebno na vjenčanjima! Po dobrom starom običaju, bijela je na vjenčanjima dopuštena samo mladenkama, osim ako ta neboja nije službena boja vjenčanja. Upravo zato, toplu nijansu bijele koja obilježava ovu zimu ne biraj kao osnovnu boju svog outfita (haljina, hlače), već se poigraj modnim detaljima koji će onome što odijevaš dati potrebnu svježinu. Ostale boje? U hladnijim mjesecima, a u svečanim prigodama, uvijek je lijepo odjenuti tamnoljubičastu u kombinaciji s crvenim (divan spoj za haljinu koja naglašava siluetu), sve nijanse zelene, zlatnu ili srebrnu boju.

Šljokice - da ili ne?

Dok traje zima uživajte u šljokicama, posebno na vjenčanjima koja 'mirišu' na luksuz. Na takva vjenčanja (u hotelima, finim restoranima) odjenite srebrnu ili zlatnu haljinu sa šljokicama koju ste kupile i odjenule jednom tijekom prosinca. Na zimska luksuzna vjenčanja možete odjenuti i kombinaciju šljokičaste suknje i lijepu, elegantnu bluzu, ali i šljokičasto odijelo. Kako biste u šljokicama zablistale, kao žena ženi otkrivam ti još nešto važno - što su obline izraženije, neka šljokice budu sitnije i manje sjajne. Suprotno tome, uske bokove i struk naglasi krupnim šljokicama s neparnim brojem boja (crna podloga, srebrne i sive šljokice) koje će reflektirati svjetlo naglašavajući siluetu.

O čemu ćemo 'pričati' iduće srijede? Kao žena ženi ti otkrivam kako zablistati i kad imaš koji kilogram viška. Naučit ću te kako ćeš sakriti šire bokove, trbuščić, široka koljena... Zima je, koji kilogram viška od blagdana je tu, ali ne brini - postoji rješenje da to ne vidi baš svatko!

U rubrici 'Kao žena ženi' modna savjetnica i stilistica Alma Premerl Zoko svake srijede donosi savjete o tome kako se odjenuti baš u svakoj prigodi, kako uložiti u temeljne odjevne predmete, kako trendove uskladiti s vlastitom građom tijela, ali i kako šopingirati i darovati u skladu s bontonom

Alma vodi ženski lifestyle portal Modni ALMAnah te već 15 godina radi kao modna savjetnica. Autorica je dvaju modnih priručnika "Alma savjetuje" i "Alma savjetuje: haljine". Alma nudi usluge privatnog shoppinga, stiliziranje ormara te modno savjetovanje kroz različite ženske i business konferencije na kojima je često panelistica.

Za nju nema loše građe tijela, nema loših odjevnih kombinacija, nema lošeg stila - postoji samo čitav niz alata i ženskih "tips and tricks" koraka koje treba svladati u postizanju željenog cilja - a ona je tu da u tome pomogne!