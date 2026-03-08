403 Forbidden

Astro
ZA SVAKI ZNAK

Horoskop za ponedjeljak: Ovnovi će partneru ići na živce, blizance čekaju uzbudljivi dani na poslu

Žena.hr
8. ožujka 2026.
Horoskop za ponedjeljak: Ovnovi će partneru ići na živce, blizance čekaju uzbudljivi dani na poslu
Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj ponedjeljak

Ovan

LJUBAV: Od grubosti vanjskog svijeta danas ćete bježati u svijet svoje mašte. Ništa čudno za vas, ali partneru je toga već dosta. POSAO: Danas je bolje da ne prezentirate svoje kreativne ideje, jer bi moglo doći do neravnoteže i nesporazuma. ZDRAVLJE&SAVJET: Oprezno s medikamentima. 

Bik

LJUBAV: Bit ćete potpuno u svom svijetu bez dovoljno kontakta s realnošću. Nekima će u tome biti dobro, a nekima manje dobro. POSAO: U fazi ste kad vaše umjetničke ideje dolaze takvom brzinom i količinom da ih teško zaustavljate. Nešto će trebati zapisati za ubuduće. ZDRAVLJE&SAVJET: Pogledajte da li stojite s nogama na zemlji. 

Blizanci

LJUBAV: Neki će napokon otvoriti dušu i priznati što osjećaju. Možda neće biti idealni uvjeti za to, ali iskrenost će se kasnije pokazati kao dobra. POSAO: Otvaraju se mogućnosti niza poslovnih susreta i putovanja koje bi vam iduće dane mogli učiniti zanimljivijim. ZDRAVLJE&SAVJET: Dobro je da se što više krećete. 

Rak

LJUBAV: Neki će se otvoreno suprotstaviti zahtjevima partnera i izboriti se za više erotike i seksa u vezi. POSAO: Ne možete ništa preskočiti, ali u iskušenjima s ljudima koja prolazite izaći ćete kao pobjednik. ZDRAVLJE&SAVJET: Duboko udahnite i idite dalje. 

Lav

LJUBAV: Voljena osoba zauzet će prijateljski stav i utješiti vas zbog stresova koje trpite iz drugih područja života. POSAO: Napetosti na poslu rezultat su novih ambicija vaših šefova. Na vama je da se prilagođavate. ZDRAVLJE&SAVJET: Imate snage za sve što vas snađe. 

Djevica

LJUBAV: Bit ćete iznimno maštoviti u ljubavnom životu. Uspjet ćete oplemeniti svoj odnos  s voljenom osobom na najbolji mogući način. POSAO: Uz pomoć svojih ideja i širih pogleda uspjet ćete nadvladati razlike u mišljenjima sa šefovima. ZDRAVLJE&SAVJET: Poboljšanje. 

Vaga

LJUBAV: Bez obzira na nemire koji vam dolaze iz prošlosti, vi ćete biti sretni i u stabilnoj vezi na obostrano zadovoljstvo. POSAO: Kreativni poslovi razvijat će se odlično. Male inventure dolazit će spontano, a vi ćete ih svladavati dobro. ZDRAVLJE&SAVJET: Nervozice pobjeđujete humorom. 

Škorpion

LJUBAV: Završavate jednu staru priču koja ima veze s obitelji iz koje potječete. Vaša veza razvija se dobro, sretni ste. POSAO: Duhove prošlosti danas ćete ostaviti iza sebe i bez opterećenja krenuti u nove radne pobjede. ZDRAVLJE&SAVJET: Uzmite vitamine, voće i povrće. 

Strijelac

LJUBAV: Danas ćete teško ostvariti bilo kakvu ravnotežu u osobnim odnosima. Najbolje će proći oni koji su sami. POSAO: Svojim znanjem uspjet ćete se nametnuti i pobijediti protivnike koji su imali drukčija mišljenja. ZDRAVLJE&SAVJET: Koristite argumente. 

Jarac 

LJUBAV: Popustit će pritisak da morate biti sretni i zadovoljni u ljubavi. Lakše ćete disati i bez opterećenja priznati da trenutačno niste u bajci. POSAO: Ako vam danas predlože jednu financijsku kombinaciju povezanu s ulaganjem, morate raščistiti svaki detalj u vezi istog. ZDRAVLJE&SAVJET: Provjeravajte rok namirnica. 

Vodenjak

LJUBAV: Dosta vam je priče, želite prijeći na djela. No to neće ići ni brzo ni glatko. Prvo se treba dobro upoznati. POSAO: Dočekat ćete novac koji ste zaradili, iako ste već bili pomislili da od toga neće biti ništa. ZDRAVLJE&SAVJET: Počastite se nečim lijepim. 

Ribe 

LJUBAV: Svojom potrebnom da budete određeni i na zemlji danas biste mogli povrijediti voljenu osobu. Imajte mjere. POSAO: U poslovnim pregovorima i na sastancima pokazivat ćete agresivnost i nervozu. Drugi vas neće razumjeti. ZDRAVLJE&SAVJET: Vježbajte toleranciju. 

