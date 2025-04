Razgovarali smo s Alenom Liverićem o novoj predstavi, lažima i prijevarama

Prepoznatljiv po svojoj svestranosti i talentu, Alen Liverić, koji već dugi niz godina oduševljava publiku izvedbama na kazališnim daskama, u filmovima i TV-serijama, ispričao nam je više o predstavi koja se uskoro igra u Zagrebu, ali i o iskrenosti koja je važna u svakom odnosu

Predstava "Laž", koja će se održati u petak, 11. travnja 2025. u Scenoteci u Zagrebu, donosi napetu i zabavnu priču o prijateljstvu, braku i istini. Jedan bračni par je pozvao svoje najbolje prijatelje, drugi bračni par na večeru, međutim, situacija se zakomplicira kada supruga iz prvog bračnog para u uvjerenju da je vidjela supruga svoje prijateljice kako ljubi drugu ženu, želi otkazati večeru jer želi prijateljici reći istinu. Suprug se trudi uvjeriti je da je ponekad potrebno lagati ili prikriti istinu kao znak ljubavi. Predstava se bavi pitanjem koliko je važna iskrenost u odnosima, a koliko lojalnost te kako se te dvije stvari mogu sukobiti u stvarnom životu.

Tekst je napisao Florian Zeller, a režiju potpisuje Nenni Delmestre, dok uloge igraju Alen Liverić, Tamara Šoletić, Dominik Karakašić i Mia Zara Burčul.

Foto: Željko Karavida

Razgovarali smo s hrvatskim kazališnim, televizijskim i filmskim glumcem Alenom Liverićem, koji je svoju glazbenu i glumačku karijeru započeo u rodnoj Rijeci, a danas radi u Hrvatskom narodnom kazalištu Zadar. Talentirani glumac poznat po svojim ulogama u kazališnim predstavama i popularnim TV serijama, već desetljećima osvaja publiku svojim jedinstvenim šarmom i iznimnom glumačkom vještinom.

U riječkom ansamblu nastupao je od 1986. do 1997. godine, nakon čega je otišao u Varaždin na tri godine. Kasnije se vratio u Rijeku, a u HNK u Zadru je u angažmanu od siječnja 2016. Alen Liverić je ostvario značajne uloge u brojnim kazališnim predstavama, uključujući drame poput "Gospoda Glembajevi" (M. Krleža, HNK Ivana pl. Zajca Rijeka), "Othello" (William Shakespeare, HNK Ivana pl. Zajca Rijeka) i "Ljepotica i zvijer" (J. Tondini, HNK Varaždin), međuostalom. Briljirao je i u predstavama kao što su "Tko se boji Virginije Woolf" (E. Albee, HKD Teatar Rijeka) te Balon i Tarzan (HNK Zadar) i brojnim drugim. Osim kazališta, Liverić je ostvario i mnoge filmske uloge među kojima su neke od najpoznatijih "Duga mračna noć" (A. Vrdoljak), "Ničiji sin" (A. Ostojić) i "Josef" (S. Tomić), a gledatelji ga prepoznaju i po ulogama u serijama "Hitna 94", "Larin izbor" i "Vatrene ivanjske".

Tanka granica između istine i prijevare

Alen Liverić nam je u razgovoru ispričao više o svojoj ulozi u predstavi "Laž" te je komentirao koliko je važna iskrenost u svakom odnosu, ali i kako prepoznati prave prijatelje.

Foto: Željko Karavida

Predstava “Laž" govori o tankoj granici istine i prijevare, a glumac otkriva što ga je najviše privuklo u toj priči i liku kojeg tumači. “Zanimljiva mi je upravo ta granica u ovoj predstavi jer se više ne zna što je istina, a što laž. Žena tijekom razgovora o prijevari jedne večeri inzistira da muškarac prizna nešto što on možda i nije napravio, on to kaže kao da je, a zatim tvrdi da to nije napravio. Nakon toga se ona poigra s njim i govori mu da je ona njega prevarila pa onda više nitko ništa ne zna - je li tko koga prevario i govori li se istina. To je zanimljivo u toj predstavi, taj kod igre", kaže Liverić.

Reakcije publike u Zadru i Metkoviću su bile odlične, a sličnu reakciju očekuje i od zagrebačke publike. "Ljudi stvarno sjajno reagiraju, to su neke stvari koje nam se događaju u životu pa se mnogi u tome prepoznaju. Što se tiče Zagreba, očekujem da će se ljudi dobro zabaviti i nasmijati. Predstava je zabavna, brza, zanimljiva i smiješna, tako da mislim da će ljudima tih sat i 15 minuta proći u tren oka", navodi Liverić.

Kako u ovoj predstavi dominiraju laž, istina i lojalnost, Liverić naglašava da je to sve ključno te da bi uvijek ostavio gledatelju da sam prosudi što mu ta predstava predstavlja i poručuje. "Svi smo u životu lagali i govorili istinu tako da svi imamo ta životna iskustva. Zato je predstava zanimljiva i svatko će iz te nje izvući ono što mu treba", dodaje.

Neki ljudi svojim partnerima prešućuju istinu jer smatraju da je to bolje za njih pa tako postoji i uvriježeno mišljenje da muškarci više lažu, ali Liverić tvrdi da nije baš tako. "Mislim da svi podjednako lažu, da je to nešto u ljudskoj prirodi. Kaže se da je zapravo bolje prešutjeti istinu kao dokaz ljubavi, tako da je vrlo upitno tko tu više laže i zašto. Na neki način je podjednako", ističe.

Foto: Željko Karavida

Glumac je komentirao vodi li iskrenost uvijek do zdravih odnosa ili je ponekad bolje nešto zadržati za sebe. "Naravno da je istina kao takva vrlo važna i da čovjek onda zna na čemu je i s kime ima posla. Iako nekad zna biti jako bolna, o karakteru čovjeka ovisi kako će on prihvatiti tu bol i napredovati u životu jer mnogi zbog te boli i straha neće reći istinu nego prešute i zadrže to za sebe. Prema tome, istina je definitivno prava strana koja pobijedi na kraju, osobito kad čovjek sam sebi prizna neke stvari, što je zapravo najteže. Tada je pobijedio samog sebe i evoluirao kao čovjek", kaže Liverić.

Foto: Emica Elvedji/Pixsell

Temelj pravog prijateljstva je iskrenost

Iako se čini da prijateljstva danas traju kraće upravo zato što su mnogi nisu potpuno iskreni jedni prema drugima, glumac objašnjava zašto je to tako te kako prepoznati prave prijatelje. Napominje da se pravo prijateljstvo temelji se na iskrenosti te da ne može tako kratko trajati.

"Sve što u smislu prijateljstva kratko traje je laž, to nije prijateljstvo. Pravi prijatelj može reći drugome ono što će ga i zaboljeti, ali to onda znači da je iskren prema prijatelju. Druge nije briga, oni će reći jednu slatku laž i to će ići, ali ne na duge staze. Pravi prijatelji se mogu i posvađati, ali to ne znači da su otišli na druge strane, oni će se pomiriti ako su pravi prijatelji jer prijateljstvo, a i sama veza, može trajati ako su ljudi iskreni. Takvi ljudi jednostavno nemaju zadrške, kažu ono što misle i to je znak da je toj osobi stalo, da se treba promijeniti ono što je loše i da treba krenuti na bolje”, zaključuje Alen Liverić.