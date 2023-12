Najljepše božićne pjesme koje nam nikada ne dosade

Sve smo bliže blagdanima - prve dekoracije ušuljale su se u naše domove, izlozi trgovina počeli su poprimati blagdansko ruho, a uskoro ćemo zapaliti i prvu adventsku svijeću na svojim vijencima. Ono što će savršeno upotpuniti blagdanski ugođaj te podići raspoloženje su i upečatljive božićne pjesme. Naši omiljeni blagdanski hitovi uskoro će zasvirati na radio postajama stoga smo odlučile napraviti listu 10 najljepših božićnih pjesama po našem izboru.

Božićnih pjesama zaista je puno i svatko ima neke svoje favorite, a malo tko ostaje ravnodušan na svevremenske hitove poput 'All I Want For Christmas' od Mariah Carey ili pak na 'Last Christmas' u izvedbi Georgea Michaela, a tu su i oni nešto stariji hitovi Franka Sinatre i Bing Crosbyja koji doprinose stvaranju tople blagdanske atmosfere.

Od modernih hitova pa do vintage pjesama koje bude sjećanja na neka davno minula vremena, u nastavku smo izdvojile 10 najljepših božićnih pjesama koje će svakome izmamiti osmijeh na lice.

'All I Want For Christmas' – Mariah Carey

Nema Božića bez Mariah Carey i njezinog božićnog hita 'All I Want For Christmas'. Ova popularna pjesma već gotovo tri desetljeća obara sve rekorde kad je riječ o najslušanijim pjesmama uoči blagdana te je dio gotovo svake božićne playliste. Ovaj blagdanski klasik prvi put je objavljen davne 1994. godine, a glazbena diva tada je imala samo 24 godine.

'The Christmas Song' – Nat King Cole

Ova klasična božićna pjesma napisana je davne 1945. godine, a snimljena je u lipnju 1946. godine. Nat „King“ Cole bio je američki glazbenik koji je isprva bio poznat kao vrhunski jazz pijanist. Često je nastupao kao pjevač big bandova, ali i malih jazz sastava. Bio je jedan od prvih Amerikanaca afroameričkog podrijetla kojeg su ugostile brojne televizije te se i danas smatra jednim od najvažnijih glazbenih ličnosti u povijesti SAD-a.

'White Christmas' – Bing Crosby

Popularna, ali pomalo sjetna pjesma laganog tempa i melankolične melodije mnogima je jedna od najdražih, a napisao ju je američki skladatelj Irving Berlin. Pjesmu je prvi put izveo pjevač Bing Crosby i to u filu 'Holiday Inn', 1942. godine. 'White Christmas' odnosno 'Bijeli Božić' postala je klasik među božićnim pjesmama, a kasnije su snimljene brojne obrade na različitim jezicima. Pjesma u izvedbi Binga Crosbyja je postala jedan od najuspješnijih singlova svih vremena te je prodana u više od 50 milijuna primjeraka diljem svijeta.

'Have Yourself a Merry Little Christmas' - Judy Garland

Ova nostalgična božićna pjesma napisana je 1943. godine, a izvela ju je Judy Garland u filmu 'Meet Me in St. Louis'. Jedna je od najizvođenijih božićnih pjesama svih vremena, a obradili su je brojni slavni glazbenici poput Franka Sinatre, Elle Fitzgerald i Doris Day.

'Do They Know It's Christmas' – Band Aid

Davne 1984. godine irski pjevač Bob Geldof okupio je oko sebe mnoštvo tada poznatih glazbenika kako bi pokrenuli glazbeni projekt putem kojeg će se pomoći siromašnom stanovništvu u Etiopiji. U sklopu tog projekta snimljena je i legendarna božićna pjesma 'Do They Know It's Christmas?'. U vrlo kratkom roku ova je pjesma postala pravi božićni hit te jedan od najprodavanijih britanskih singlova u povijesti.

'Christmas Time' – Bryan Adams

Još jedna od ljepših božićnih pjesama je i ovaj hit poznatog kanadskog rock pjevača Bryana Adamsa. Izdana je 1985. godine i savršeno dočarava ljepotu i toplinu božićnog razdoblja. Baš kao što sama pjesma kaže, božićno vrijeme potiče radost i zajedništvo i uistinu je posebno.

'Last Christmas' – Wham!

Ovo je jedna od onih pjesama koje najbolje označavaju početak božićnog razdoblja, a svake nam godine George Michael iznova pjevuši o prekidu svoje ljubavne veze uoči blagdana. Iako je i ovaj hit doživio brojne obrade i verzije, nijedna nije nadmašila original objavljen davne 1984. godine.

'Thank God It's Christmas' – Queen

Topla božićna pjesma u izvedbi legendarnog Freddieja Mercuryja svakako je zaslužila biti na ovoj listi i uvijek joj se s radošću vraćamo. Napisali su je Brian May i Roger Taylor, gitarist te bubnjar Queena i to 1984. godine, a ubrzo je postala vrlo popularna. Do 1999. godine pjesma nije bila uvrštena niti na jedan studijski album Queena, a tek se tada pojavila u sklopu kompilacije 'Greatest Hits III'.

'Jingle Bells' - Frank Sinatra

Ova je pjesma jedan od onih svevremenskih klasika koje svi vole, a zvuči pomalo nostalgično i budi sjećanja na božićne dane iz djetinjstva. 'Jingle Bells' ili u prijevodu 'Zvončići' ima uistinu puno obrada, a gotovo svaka država na svijetu ima neku svoju verziju. Napisao ju je američki pastor James Lord Pierpont davne 1857. godine, a zanimljivo je što pjesma zapravo uopće nije bila predviđena kao božićna pjesma. Autor je bio inspiriran utrkama konja sa saonicama koje su se održavale svake godine u Massachusettsu i trebala se pjevati za američki Dan zahvalnosti, no s vremenom je postala simbol božićnih blagdana.

'Fairytale of New York' – The Pogues ft. Kirsty Maccoll

Blagdanski klasik popularnih The Poguesa našla se na listi najizvođenijih božićnih pjesama u Velikoj Britaniji, a bend ju je izveo zajedno s pokojnom britanskom kantautoricom Kirsty MacColl. Oko pjesme su se stvorile i neke kontroverze radi određenih dijelova teksta koji uključuju pogrdne termine pa brojne radio postaje ne puštaju originalnu pjesmu, već njezinu izmijenjenu verziju. Naime, pjesma ne govori o radosti Božića, već otkriva problematičnu romansu između alkoholičara i ovisnice o heroinu. Unatoč tome, već godinama ne silazi s ljestvica najizvođenijih božićnih pjesama pa je svakako zaslužila biti i na našem popisu.