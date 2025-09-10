Zdravi voćni snack: Zamrznute zobene pločice idealne za doručak i užinu

Zbog kombinacije maslaca od badema, zobenih pahuljica i jogurta vrlo su zasitne, a voće daje svježinu i potrebnu dozu vitamina

Ako tražite brz, zdrav i ukusan obrok – bilo za doručak, užinu ili hranjivi snack prije ili poslije treninga – ove zamrznute pločice idealan su izbor. Zbog kombinacije maslaca od badema, zobenih pahuljica i jogurta vrlo su zasitne, a voće daje svježinu i potrebnu dozu vitamina.

Sastojci:

100 g miješanog zamrznutog bobičastog voća

180 g datulja bez koštica

180 g zobenih pahuljica

250 g maslaca od badema (može i od kikirikija, lješnjaka ili drugi orašasti maslac)

30 g mljevenih lanenih sjemenki

1 žličica mljevenog cimeta

400 g grčkog jogurta

50 g svježih borovnica i malina

Priprema: