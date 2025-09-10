UVIJEK GLAMUROZNA
Zdravi voćni snack: Zamrznute zobene pločice idealne za doručak i užinu
10. rujna 2025.
Zbog kombinacije maslaca od badema, zobenih pahuljica i jogurta vrlo su zasitne, a voće daje svježinu i potrebnu dozu vitamina
Ako tražite brz, zdrav i ukusan obrok – bilo za doručak, užinu ili hranjivi snack prije ili poslije treninga – ove zamrznute pločice idealan su izbor. Zbog kombinacije maslaca od badema, zobenih pahuljica i jogurta vrlo su zasitne, a voće daje svježinu i potrebnu dozu vitamina.
Sastojci:
- 100 g miješanog zamrznutog bobičastog voća
- 180 g datulja bez koštica
- 180 g zobenih pahuljica
- 250 g maslaca od badema (može i od kikirikija, lješnjaka ili drugi orašasti maslac)
- 30 g mljevenih lanenih sjemenki
- 1 žličica mljevenog cimeta
- 400 g grčkog jogurta
- 50 g svježih borovnica i malina
Priprema:
- Zamrznuto voće stavite u lončić na srednje jaku vatru i povremeno promiješajte. Kada se potpuno odmrzne, maknite s vatre.
- U blender stavite datulje i miksajte dok ne dobijete glatku smjesu. Dodajte zobene pahuljice, maslac od badema, mljevene lanene sjemenke i cimet te sve dobro sjedinite.
- Smjesu prebacite u kalup (18 x 28 cm) obložen papirom za pečenje i čvrsto utisnite u dno. Što jače pritisnete, pločice će se bolje držati.
- Ohlađeno voće po želji usitnite pa pomiješajte s grčkim jogurtom. Dobivenu kremu rasporedite preko sloja zobenih pahuljica, a na vrh stavite svježe maline i borovnice (ili drugo bobičasto voće).
- Kalup stavite u zamrzivač na 1–2 sata, dok pločice ne postanu dovoljno čvrste za rezanje.
- Kada ih izvadite, narežite ih na kocke ili prutiće po želji. Prije konzumacije pustite da odstoje 3–5 minuta na sobnoj temperaturi kako bi se malo odmrznule.
