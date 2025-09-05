Tjestenine nikad dosta: Isprobajte kremasto jelo sa šparogama, pestom i i piletinom

Jelo je gotovo za manje od pola sata, a puno je sočne piletine i nježnih šparoga

Kremasta tjestenina s pestom odlična je ideja za jednostavan ručak ili večeru. Jelo je gotovo za manje od pola sata, a puno je sočne piletine i nježnih šparoga.

Sastojci:

400 g uskih rezanaca (fettuccine, linguine ili tagliatelle)

300 g pilećih prsa bez kostiju i kože

250 g vrhova šparoga

300 ml slatkog vrhnja

2 žlice pesta od bosiljka

2 žlice maslinovog ulja

sol i mljeveni papar (po ukusu)

Priprema:

U velikom loncu zakuhajte vodu sa soli. Dodajte odabranu tjesteninu i kuhajte je prema uputama s pakiranja do željene mekoće. Tijekom kuhanja više puta promiješajte.

Pileća prsa prerežite po duljini napola te komade začinite solju i mljevenim paprom s obje strane. U dubljoj tavi na srednje jakoj vatri zagrijte maslinovo ulje. Kad je ulje vruće, stavite pileće filete i pecite ih dok nisu potpuno pečeni (oko 3 minute sa svake strane). Izvadite ih iz tave i ostavite da odstoje 5 minuta, zatim ih narežite na trakice ili zalogajčiće.

Tavu u kojoj se pekla piletina vratite na štednjak i po potrebi dodajte još malo ulja. Na zagrijanoj masnoći kratko popržite vrhove šparoga, da omekšaju, ali da ostanu čvrsti i hrskavi.

Ulijte vrhnje i kuhačom dobro sastružite dno tave da se odvoje svi karamelizirani komadići nastali tijekom pečenja. Umak kuhajte na laganoj vatri 3 minute, zatim dodajte pesto i komadiće piletine. Kuhajte još 2 minute te po ukusu začinite solju i paprom. Ako je umak pregust, razrijedite ga s nekoliko žlica vode u kojoj se kuhala tjestenina.

U umak dodajte ocijeđene rezance. Dobro promiješajte i odmah poslužite.