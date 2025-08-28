Gastro
UKUSNO I JEDNOSTAVNO

Slana rolada od sira, šunke i tikvica gotova u tren oka

Žena.hr
28. kolovoza 2025.
Slana rolada od sira, šunke i tikvica gotova u tren oka
Pexels
Mekano tijesto, kremasti sir i aromatična šunka odlično se nadopunjuju, dok tikvice daju svježinu i blagu slatkoću

Slane rolade su pravi hit kada želite brzo, jednostavno i efektno jelo koje može poslužiti kao predjelo, glavno jelo uz salatu ili čak kao ukusna užina. Ova rolada sa šunkom, tikvicama i sirom savršena je kombinacija sočnih i laganih sastojaka, a istovremeno dovoljno zasitna da zadovolji i najveće gurmane. Mekano tijesto, kremasti sir i aromatična šunka odlično se nadopunjuju, dok tikvice daju svježinu i blagu slatkoću. Možete je poslužiti toplo ili hladno, a jednako će oduševiti i goste i ukućane.

Sastojci:

  • 3 jaja
  • 2 srednje tikvice
  • 150 g šunke (na listiće)
  • 150 g topljivog sira (gauda, edamer ili po želji)
  • 150 g krem sira
  • 1 prašak za pecivo
  • 4 žlice brašna
  • sol i papar po ukusu
  • malo ulja

Priprema:

Tikvice naribati, posoliti i ostaviti par minuta da puste vodu. Dobro ocijediti. 

Umutiti jaja, dodati brašno, prašak za pecivo, sol, papar i naribane tikvice. Sve dobro promiješati.

Smjesu izliti na lim za pečenje obložen papirom za pečenje i poravnati. Peći 15–20 minuta na 180 °C dok ne porumeni.

Kad se kora ohladi, premazati je krem sirom, rasporediti listiće šunke i posuti naribanim sirom.

Pažljivo uviti roladu pomoću papira za pečenje. Možete je još kratko vratiti u pećnicu 5–10 minuta da se sir dodatno otopi.

