Najbolje pekarnice u Zagrebu koje nude više od običnog kruha

Ako si u potrazi za savršenim sourdough kruhom, hrskavim kroasanom koji se topi u ustima ili inovativnim slasticama, pripremili smo ti vodič kroz najbolje pekarnica u Zagrebu koje jednostavno moraš posjetiti

Pekarnice su mjesta gdje mirisi svježeg tijesta i peciva stvaraju poseban ugođaj. Zagrebačka pekarska scena nikad nije bila bogatija i raznovrsnija. Sourdough kruh, focaccie, kroasani i druga peciva od prirodnog kvasca sve više osvajaju ljubitelje kvalitetne i pažljivo pripremljene hrane. Takvi proizvodi ne samo da su aromatičniji i kompleksnijeg okusa od običnog bijelog kruha, već su i hranjiviji i lakše probavljivi. U gradu danas postoji nekoliko pekarnica koje istinski podižu pekarstvo na novu razinu – s pažnjom prema fermentaciji, ručnom izradom i korištenjem najboljih sastojaka.

U nastavku izdvajamo najbolje pekarnice u Zagrebu koje nude malo više od običnog kruha te se trude biti drugačije, i baš zato im se uvijek rado vraćamo.

Najbolje pekarnice Zagreb

Ako si u potrazi za savršenim sourdough kruhom, hrskavim kroasanom koji se topi u ustima ili inovativnim slasticama, pripremili smo ti vodič kroz najbolje pekarnica u Zagrebu koje jednostavno moraš posjetiti.

Korica

Pekarnica Korica među prvima je u Zagrebu predstavila drugačiji pristup kruhu i pecivima, oslanjajući se na ručnu izradu i tradicionalne metode pripreme. Njihovi proizvodi nastaju uz pomoć kulture divljeg kvasca starije od 40 godina, a tijesto prolazi dugotrajnu fermentaciju koja donosi bogatstvo okusa i savršenu teksturu. U ponudi se ističu kruh od kiselog tijesta, croissanti, cruffini, cimet rolice i razne slastice, a sve je pripremljeno bez aditiva i s puno pažnje. Koricu možeš posjetiti na tri zagrebačke adrese – Deželićeva 36, Preradovićeva 39 i Martićeva 19.

Bread club

Još jedna nezaobilazna adresa je Bread Club. Od otvaranja prve poslovnice na Trešnjevci, brzo su stekli kultni status i danas ih možeš pronaći na nekoliko lokacija (na Trešnjevci, u Vlaškoj i na Bukovačkoj). Poznati su po širokoj ponudi kruha s prirodnim kvascem, od klasičnog bijelog do onog od pira. Njihove focaccie su izvanredne, a kroasani s raznim punjenjima, cruffini i pizze među omiljenim su izborima Zagrepčana. Misija im je ponuditi bolji i zdraviji kruh, a njihova se posvećenost osjeti u svakom proizvodu.

Boogie lab

Boogie Lab nudi jedinstven koncept koji spaja pekarnicu, bistro i bar. Proizašao iz brenda Kroštula, ovaj prostor u Parku kneževa postao je mjesto gdje se uživa od jutra do mraka. Ujutro dominira priča craft pekarnice sa sourdough kruhovima i bogatim doručkom. Ovdje ćeš pronaći sjajne kroasane s punjenjima poput čokolade i pistacije, kao i cruffine s karamelom. Kako dan odmiče, Boogie Lab se transformira, nudeći brunch, ručak i večeru, zaokružujući cjelodnevnu gastronomsku priču.

Noel bread & deli

Ako tražiš pekarske proizvode na razini Michelinovih restorana, Noel Bread & Deli je tvoja adresa. Ova gourmet pekarnica, čiji se proizvodi pripremaju u kuhinji restorana Noel s Michelinovom zvijezdicom, postavlja nove kriterije izvrsnosti. U ponudi imaju razne vrste kruha od kiselog tijesta, peciva i slastica, kao i slane delicije poput sendviča i pizza. Svaki proizvod odiše kvalitetom i majstorstvom, a okusi su kompleksni i nezaboravni. Ponuda je stvorena za istinske gurmane.

Kukuriku

Pekarnica Kukuriku jedno je od omiljenih zagrebačkih mjesta za ljubitelje vrhunskih pekarskih proizvoda. Nude bogat izbor focaccia, baguettea, pogača i raznih vrsta kruha, a tu su i slatki klasici poput croissanta, cruffina, briochea, cookieja, cimet rolica i pain suissea. U ponudi se nalaze i sendviči te quiche, a sve nastaje pod vodstvom vlasnika Domagoja Kordića i njegova tima koji strastveno njeguju ljubav prema pekarstvu i slastičarstvu. Imaju dvije poslovnice, na Savskoj cesti i u Mesničkoj ulici.

Salo

Salo na Opatovini multiprojekt je koji spaja pekarstvo s modernim ugostiteljskim konceptom. Njihov sourdough kruh uistinu je senzacionalan, a ponuda se mijenja ovisno o sezoni. Osim izvrsnog kruha, u Salu možeš kušati i nevjerojatno ukusne salenjake, tradicionalne prhke kolačiće koji te vraćaju u djetinjstvo..

Simple Bake

Za sve koji preferiraju vegansku i bezglutensku prehranu, Simple Bake je idealan izbor. Ova pekarnica, nastala iz restorana Simple Green, nudi isključivo proizvode bez glutena i namirnica životinjskog porijekla. U ponudi ćeš pronaći proteinske kruhove, kiflice, pizze i kolače. Koriste vlastitu kulturu kiselog bezglutenskog kvasa, a svi su proizvodi bez bijelog šećera.

Kuraž

Pekarnice Kuraž donose dašak tradicije iz Hrvatskog zagorja. Obitelj Galic sama uzgaja žitarice – pšenicu, raž, pir i kukuruz – na svom imanju, melje ih u kamenom mlinu te peče kruh u krušnim pećima na drva. Svi se proizvodi rade po starinskim receptima, bez aditiva. Ime pekarnice simbolično spaja riječi "kukuruz" i "raž", a njihove autentične proizvode možeš pronaći na zagrebačkim tržnicama poput Dolca, Kvatrića i Španskog.