Najmekše i najsočnije američke palačinke osvojit će vas na prvi zalogaj

Žena.hr
24. kolovoza 2025.
Najmekše i najsočnije američke palačinke osvojit će vas na prvi zalogaj
Privatna Arhiva
Poslužene s maslacem, javorovim sirupom ili svježim voćem, postaju pravi doručak za gušt ili slatki zalogaj u kojem će uživati cijela obitelj

Ako tražiš recept za savršeno mekane i prozračne američke palačinke, na pravom si mjestu! Priprema je jednostavna, sastojci su uvijek pri ruci, a rezultat su palačinke koje se tope u ustima. Poslužene s maslacem, javorovim sirupom ili svježim voćem, postaju pravi doručak za gušt ili slatki zalogaj u kojem će uživati cijela obitelj. Upravo ovaj fini recept, donose nam zaljubljenici u okuse i gastronomiju, mladi par Petra i Denis koji svakodnevno s pratiteljima dijele recepte kojima je teško odoljeti. 

Sastojci: 

  • 400g glatkog brašna
  • 400ml mlijeka
  • 3 jaja
  • 4 žlice rastopljenog maslaca
  • pola žličice soli
  • 4 žlice šećera
  • 1 vanilin šećer
  • 1 prašak za pecivo

Priprema: 

  • Rastopiti maslac. Miksati bjelanjke u čvrsti snijeg uz dodatak soli. U drugoj posudi miksati žumanjke sa šećerom i vanilin šećerom.
  • U žumanjke dodati maslac uz miješanje. Naizmjenično dodavati mlijeko i brašno s praškom. Na kraju lagano umiješati bjelanjke u smjesu. Zagrijati tavu za palačinke.
  • Peći na srednjoj vatri, stavljati oko dvije žlice smjese za jednu palačinku. Peći par minuta s jedne i s druge strane dok ne dobiju lijepu boju. Poslužiti vruće uz listiće maslaca, javorov sirup i voće po želji. 
