NOVA SEZONA
Gastro
UKUSNE I PROZRAČNE
Najmekše i najsočnije američke palačinke osvojit će vas na prvi zalogaj
24. kolovoza 2025.
Poslužene s maslacem, javorovim sirupom ili svježim voćem, postaju pravi doručak za gušt ili slatki zalogaj u kojem će uživati cijela obitelj
Ako tražiš recept za savršeno mekane i prozračne američke palačinke, na pravom si mjestu! Priprema je jednostavna, sastojci su uvijek pri ruci, a rezultat su palačinke koje se tope u ustima. Poslužene s maslacem, javorovim sirupom ili svježim voćem, postaju pravi doručak za gušt ili slatki zalogaj u kojem će uživati cijela obitelj. Upravo ovaj fini recept, donose nam zaljubljenici u okuse i gastronomiju, mladi par Petra i Denis koji svakodnevno s pratiteljima dijele recepte kojima je teško odoljeti.
Sastojci:
- 400g glatkog brašna
- 400ml mlijeka
- 3 jaja
- 4 žlice rastopljenog maslaca
- pola žličice soli
- 4 žlice šećera
- 1 vanilin šećer
- 1 prašak za pecivo
Priprema:
- Rastopiti maslac. Miksati bjelanjke u čvrsti snijeg uz dodatak soli. U drugoj posudi miksati žumanjke sa šećerom i vanilin šećerom.
- U žumanjke dodati maslac uz miješanje. Naizmjenično dodavati mlijeko i brašno s praškom. Na kraju lagano umiješati bjelanjke u smjesu. Zagrijati tavu za palačinke.
- Peći na srednjoj vatri, stavljati oko dvije žlice smjese za jednu palačinku. Peći par minuta s jedne i s druge strane dok ne dobiju lijepu boju. Poslužiti vruće uz listiće maslaca, javorov sirup i voće po želji.
Najčitanije
Iz naše mreže