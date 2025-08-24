Najmekše i najsočnije američke palačinke osvojit će vas na prvi zalogaj

Poslužene s maslacem, javorovim sirupom ili svježim voćem, postaju pravi doručak za gušt ili slatki zalogaj u kojem će uživati cijela obitelj

Ako tražiš recept za savršeno mekane i prozračne američke palačinke, na pravom si mjestu! Priprema je jednostavna, sastojci su uvijek pri ruci, a rezultat su palačinke koje se tope u ustima. Poslužene s maslacem, javorovim sirupom ili svježim voćem, postaju pravi doručak za gušt ili slatki zalogaj u kojem će uživati cijela obitelj. Upravo ovaj fini recept, donose nam zaljubljenici u okuse i gastronomiju, mladi par Petra i Denis koji svakodnevno s pratiteljima dijele recepte kojima je teško odoljeti.

Sastojci:

400g glatkog brašna

400ml mlijeka

3 jaja

4 žlice rastopljenog maslaca

pola žličice soli

4 žlice šećera

1 vanilin šećer

1 prašak za pecivo

Priprema: