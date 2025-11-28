Mirisna i topla juha od kupusa: Jednostavan, zdrav i ukusan obrok za svaki dan

Spremna je brzo, ne zahtijeva puno pripreme, a možete je prilagoditi vlastitom ukusu dodavanjem povrća ili začina

Juha od kupusa jedan je od onih recepata koji se generacijama prenose zbog svoje jednostavnosti, pristupačnih sastojaka i iznenađujuće bogatog okusa. Lagana je, a opet zasitna, savršena za hladnije dane ili kada poželimo nešto toplo, hranjivo i malo "lakše". Kupus, zvijezda ovog recepta, obiluje vlaknima, vitaminima i mineralima, pa ova juha nije samo ukusna – nego i hranjiva potpora organizmu. Spremna je brzo, ne zahtijeva puno pripreme, a možete je prilagoditi vlastitom ukusu dodavanjem povrća ili začina.

Sastojci:

1 glavica bijelog kupusa (manja ili pola veće)

2 mrkve

1 luk

2 režnja češnjaka

1 paprika

2 rajčice ili 1 konzerva sjeckane rajčice

2 stabljike celera

1 krumpir (po želji)

1 žlica maslinova ulja

1 žličica slatke paprike

Sol i papar po ukusu

Lovorov list

1,5 – 2 litre vode ili temeljca

Priprema:

Narežite kupus na trakice, a ostalo povrće na kockice ili ploške.

U loncu zagrijte maslinovo ulje i kratko pirjajte nasjeckani luk i češnjak dok ne zamirišu.

Ubacite mrkvu, celer, papriku i krumpir. Pirjajte nekoliko minuta.

Dodajte kupus i rajčicu, dobro promiješajte, pa začinite paprikom, solju i paprom.

Prelijte vodom ili temeljcem toliko da sve prekrije. Ubacite lovorov list.

Kuhajte 25–35 minuta, dok povrće ne omekša. Po potrebi dodatno začinite i poslužite toplo.