Gastro
KAO IZ BAKINE KUHINJE

Mirisna i topla juha od kupusa: Jednostavan, zdrav i ukusan obrok za svaki dan

Žena.hr
28. studenoga 2025.
Shutterstock
Spremna je brzo, ne zahtijeva puno pripreme, a možete je prilagoditi vlastitom ukusu dodavanjem povrća ili začina

Juha od kupusa jedan je od onih recepata koji se generacijama prenose zbog svoje jednostavnosti, pristupačnih sastojaka i iznenađujuće bogatog okusa. Lagana je, a opet zasitna, savršena za hladnije dane ili kada poželimo nešto toplo, hranjivo i malo "lakše". Kupus, zvijezda ovog recepta, obiluje vlaknima, vitaminima i mineralima, pa ova juha nije samo ukusna – nego i hranjiva potpora organizmu. Spremna je brzo, ne zahtijeva puno pripreme, a možete je prilagoditi vlastitom ukusu dodavanjem povrća ili začina.

Sastojci:

  • 1 glavica bijelog kupusa (manja ili pola veće)
  • 2 mrkve
  • 1 luk
  • 2 režnja češnjaka
  • 1 paprika
  • 2 rajčice ili 1 konzerva sjeckane rajčice
  • 2 stabljike celera
  • 1 krumpir (po želji)
  • 1 žlica maslinova ulja
  • 1 žličica slatke paprike
  • Sol i papar po ukusu
  • Lovorov list
  • 1,5 – 2 litre vode ili temeljca

Priprema:

  • Narežite kupus na trakice, a ostalo povrće na kockice ili ploške.
  • U loncu zagrijte maslinovo ulje i kratko pirjajte nasjeckani luk i češnjak dok ne zamirišu.
  • Ubacite mrkvu, celer, papriku i krumpir. Pirjajte nekoliko minuta.
  • Dodajte kupus i rajčicu, dobro promiješajte, pa začinite paprikom, solju i paprom.
  • Prelijte vodom ili temeljcem toliko da sve prekrije. Ubacite lovorov list.
  • Kuhajte 25–35 minuta, dok povrće ne omekša. Po potrebi dodatno začinite i poslužite toplo.

Pročitajte još o:
GastroJuhaKupus
Mirisna i topla juha od kupusa: Jednostavan, zdrav i ukusan obrok za svaki dan