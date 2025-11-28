RAJ ZA LJUBITELJE AUTOMOBILA
Mirisna i topla juha od kupusa: Jednostavan, zdrav i ukusan obrok za svaki dan
28. studenoga 2025.
Spremna je brzo, ne zahtijeva puno pripreme, a možete je prilagoditi vlastitom ukusu dodavanjem povrća ili začina
Juha od kupusa jedan je od onih recepata koji se generacijama prenose zbog svoje jednostavnosti, pristupačnih sastojaka i iznenađujuće bogatog okusa. Lagana je, a opet zasitna, savršena za hladnije dane ili kada poželimo nešto toplo, hranjivo i malo "lakše". Kupus, zvijezda ovog recepta, obiluje vlaknima, vitaminima i mineralima, pa ova juha nije samo ukusna – nego i hranjiva potpora organizmu. Spremna je brzo, ne zahtijeva puno pripreme, a možete je prilagoditi vlastitom ukusu dodavanjem povrća ili začina.
Sastojci:
- 1 glavica bijelog kupusa (manja ili pola veće)
- 2 mrkve
- 1 luk
- 2 režnja češnjaka
- 1 paprika
- 2 rajčice ili 1 konzerva sjeckane rajčice
- 2 stabljike celera
- 1 krumpir (po želji)
- 1 žlica maslinova ulja
- 1 žličica slatke paprike
- Sol i papar po ukusu
- Lovorov list
- 1,5 – 2 litre vode ili temeljca
Priprema:
- Narežite kupus na trakice, a ostalo povrće na kockice ili ploške.
- U loncu zagrijte maslinovo ulje i kratko pirjajte nasjeckani luk i češnjak dok ne zamirišu.
- Ubacite mrkvu, celer, papriku i krumpir. Pirjajte nekoliko minuta.
- Dodajte kupus i rajčicu, dobro promiješajte, pa začinite paprikom, solju i paprom.
- Prelijte vodom ili temeljcem toliko da sve prekrije. Ubacite lovorov list.
- Kuhajte 25–35 minuta, dok povrće ne omekša. Po potrebi dodatno začinite i poslužite toplo.
