Kako kod kuće napraviti prave samoborske kremšnite

Iako ništa ne može zamijeniti doživljaj uživanja u kremšniti na samoborskom Trgu kralja Tomislava, uz ovaj jednostavni recept samoborskih majstora možete dašak te tradicije unijeti i u svoj dom - i to bez čekanja u redu

Dok pripremamo za još jedan fašnik u Samoboru čije su se ulice već pretvorile u "Slobodnu Fašničku Republiku" posebno se veselimo samoborskim kremšnitama. Posjet ovom gradu u vrijeme fašnika nezamisliv je bez rituala sjedenja na glavnom trgu uz kavu i tanjur još tople kremšnite, najpopularnijeg kolača samoborskih slastičarnica.

Ova slastica, čije je umijeće pripreme 2021. godine zaštićeno kao nematerijalno kulturno dobro više je od kolača, ona je simbol grada, nasljeđe koje seže u dvadesete godine prošlog stoljeća, kada je slastičar Đuro Lukačić usavršio recepturu koja se i danas ljubomorno čuva.

Tajna prozračne kreme i hrskave korice

Ono što samoborsku kremšnitu čini posebnom i razlikuje je od zagrebačke i drugih inačica jest njezina jednostavnost i tekstura. Njezina se čarolija krije isključivo u raskošnoj, pjenastoj kremi od jaja i mlijeka, nježno položenoj između dvije tanke, hrskave kore lisnatog tijesta. Tajna njezine lakoće je u vrućoj kremi od žumanjaka koja se lagano sjedinjuje s čvrstim snijegom od bjelanjaka, stvarajući prozračnu strukturu koja se topi u ustima. Upravo zato, najbolja je dok je još mlaka.

Recept po uzoru na samoborske majstore

Sastojci:

dva lista svježeg lisnatog tijesta

osam do deset domaćih jaja

jedna litra punomasnog mlijeka

250 grama šećera

dva vanilin šećera

70 grama oštrog brašna

Priprema:

1. Najprije ispecite kore. Svaki list tijesta tanko razvaljajte na veličinu lima za pečenje, izbodite vilicom i pecite na 200 °C oko petnaest minuta, dok ne dobiju zlatnu boju i postanu hrskavi. Gornju koru je najbolje odmah, dok je još topla, narezati na kvadrate željene veličine. To će kasnije olakšati rezanje kolača bez neugodnog istiskivanja kreme.

2. Za kremu odvojite žumanjke od bjelanjaka. U velikoj posudi pjenasto umutite žumanjke s polovicom šećera (125 g) i vanilin šećerom. Postupno dodajte brašno i oko dva decilitra hladnog mlijeka kako biste dobili glatku smjesu bez grudica. Ostatak mlijeka zakuhajte. Kad mlijeko proključa, smanjite vatru i polako u njega ulijevajte smjesu od žumanjaka, neprestano miješajući pjenjačom. Kuhajte kremu desetak do petnaest minuta na laganoj vatri, energično miješajući dok se ne zgusne i postane svilenkasta.

3. U drugoj posudi istucite bjelanjke u čvrst snijeg, a pred kraj postepeno dodajte ostatak šećera. Ključni korak slijedi sada: u vruću, tek skuhanu kremu od žumanjaka, lagano i strpljivo, špatulom umiješajte snijeg od bjelanjaka. Miješajte nježno, prevrćući smjesu dok se ne sjedini i postane prozračna.

4. Donju koru položite u dublji lim za pečenje, preko nje odmah izlijte još toplu kremu i poravnajte. Na vrh pažljivo posložite prethodno izrezane kvadrate gornje kore. Pustite da se ohladi nekoliko sati, a prije posluživanja obilno pospite šećerom u prahu. Alternativno možete kolač preliti preljevom od čokolade, iako to nije samoborska tradicija. U slast!