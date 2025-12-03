Za blagdane ili uz kavu: 10 jednostavnih i brzih kolača za sve prigode

Ovi recepti osmišljeni su tako da donesu maksimalan užitak uz minimalan trud, a istovremeno se lako prilagođavaju svakoj prilici – od spontanih blagdanskih druženja do popodnevne kave kod kuće. Donosimo deset provjerenih ideja za jednostavne kolače koji se brzo pripremaju i savršenog su okusa

U užurbanoj svakodnevici, pomisao na pripremu deserta često se čini kao prevelik zalogaj. Dugački popisi sastojaka, komplicirani koraci i sati provedeni u kuhinji mogu obeshrabriti i najveće ljubitelje slatkog. No, ukusan domaći kolač ne mora biti sinonim za stres. Postoji čitav svijet recepata koji dokazuju da se vrhunske slastice mogu pripremiti s minimalno truda i vremena, a mi vam donosimo ideje koje će vas oduševiti svojom jednostavnošću i okusom.

Bilo da vam dolaze nenajavljeni gosti, tražite jednostavne božićne kolače ili se samo želite počastiti nakon napornog dana, ovi jednostavni i brzi kolači spasit će vas u svakoj prilici.

Kolači s malo sastojaka

Ponekad su najjednostavnije stvari ujedno i najbolje. Recepti koji zahtijevaju samo nekoliko osnovnih namirnica idealni su kada nemate vremena za odlazak u trgovinu, a rezultat može biti iznenađujuće sofisticiran. Ako ste u potrazi za finim kolačima na brzinu, evo nekoliko prijedloga.

Japanski cheesecake

Vjerovali ili ne, za ovaj lagani i prozračni kolač nalik na souffle potrebni su vam samo bijela čokolada, krem sir i jaja. Za razliku od klasičnog, teškog cheesecakea, ova verzija je nevjerojatno pjenasta, topi se u ustima i ne sadrži gluten. Njegova priprema je brza, a elegantan izgled i okus čine ga savršenim desertom za impresioniranje gostiju bez imalo muke.

Sastojci:

120 g bijele čokolade

120 g krem sira, sobne temperature

3 jaja, odvojeni žumanjci i bjelanjci

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 170°C. Otopite bijelu čokoladu na pari.

U otopljenu čokoladu umiješajte krem sir dok ne dobijete glatku smjesu. Zatim dodajte žumanjke i dobro promiješajte.

U posebnoj posudi, istucite bjelanjke u čvrsti snijeg.

Pažljivo, u tri navrata, umiješajte snijeg od bjelanjaka u smjesu sa sirom i čokoladom.

Smjesu izlijte u mali kalup za torte obložen papirom za pečenje. Kalup stavite u veći lim za pečenje u koji ste ulili vruću vodu (do polovice visine kalupa).

Pecite 15 minuta na 170°C, zatim smanjite temperaturu na 160°C i pecite još 15 minuta. Na kraju ugasite pećnicu i ostavite kolač unutra još 15 minuta. Ohladite prije posluživanja.

Ananas kolač

Ovaj recept je postao viralan s razlogom – potrebna su vam samo dva sastojka: gotova mješavina za anđeoski kolač (angel food cake) i konzerva usitnjenog ananasa. Jednostavno pomiješajte sadržaj oba pakiranja, bez dodavanja vode, ulja ili jaja navedenih na kutiji, i ispecite. Rezultat je sočan, lagan i osvježavajući biskvit koji možete poslužiti samostalno ili uz kuglicu sladoleda od vanilije.

Sastojci:

1 kutija gotove mješavine za anđeoski kolač (angel food cake)

1 konzerva (cca 450 g) usitnjenog ananasa s vlastitim sokom

Priprema:

Zagrijte pećnicu prema uputama na kutiji mješavine za kolač.

U velikoj posudi pomiješajte suhu mješavinu za kolač i cijeli sadržaj konzerve ananasa (uključujući sok).

Miješajte dok se sastojci ne sjedine. Smjesa će biti pjenasta. Nemojte dodavati druge sastojke navedene na kutiji.

Izlijte smjesu u nepodmazan kalup za pečenje i pecite prema uputama na pakiranju, obično 30-35 minuta.

Potpuno ohladite prije rezanja i posluživanja.

Fini kolači na brzinu

Kada vam se ne da paliti pećnicu, deserti bez pečenja postaju najbolji prijatelji svake kuhinje. Ovi brzi i jednostavni kolači najčešće zahtijevaju samo miješanje i hlađenje.

Kuglice s maslacem od kikirikija

Klasična kombinacija kikirikija i čokolade nikada ne izlazi iz mode. Za pripremu ovih neodoljivih kuglica potrebni su vam maslac od kikirikija, šećer u prahu, mljeveni keksi (poput graham krekera ili petit beurrea) i otopljena čokolada za preljev. Smjesa se oblikuje u kuglice, ohladi i umače u čokoladu. Gotove su za manje od sat vremena, uključujući i vrijeme hlađenja, a idealne su za blagdanske pladnjeve ili kao slatki zalogaj uz kavu.

Sastojci:

250 g kremastog maslaca od kikirikija

200 g šećera u prahu

150 g mljevenih keksa (npr. Petit Beurre)

200 g tamne čokolade za kuhanje

Priprema:

U posudi pomiješajte maslac od kikirikija, šećer u prahu i mljevene kekse dok ne dobijete smjesu pogodnu za oblikovanje.

Rukama oblikujte male kuglice i slažite ih na pladanj obložen papirom za pečenje.

Stavite pladanj u hladnjak na najmanje 30 minuta da se kuglice stvrdnu.

Na pari otopite čokoladu. Ohlađene kuglice umačite u otopljenu čokoladu i vratite u hladnjak dok se čokolada ne stvrdne.

Cheesecake s voćem - bez pečenja

Elegantan i kremast, no-bake odnosno cheesecake koji se ne peče je desert koji uvijek oduševljava. Podloga se radi od mljevenih keksa i maslaca, dok se krema priprema od krem sira, šećera i slatkog vrhnja. Možete je obogatiti ekstraktom vanilije, koricom limuna ili preliti umakom od bobičastog voća. Cijeli proces traje dvadesetak minuta, a nakon nekoliko sati hlađenja u hladnjaku, vaš savršeni fini kolač na brzinu spreman je za posluživanje.

Sastojci:

Za podlogu: 200 g mljevenih keksa, 100 g otopljenog maslaca

Za kremu: 500 g krem sira, 100 g šećera u prahu, 250 ml slatkog vrhnja, 1 žličica ekstrakta vanilije

Priprema:

Pomiješajte mljevene kekse s otopljenim maslacem. Smjesu utisnite na dno kalupa za torte. Stavite u hladnjak.

Mikserom izmiksajte krem sir i šećer u prahu. U posebnoj posudi istucite slatko vrhnje u šlag.

Pažljivo umiješajte šlag u smjesu od krem sira.

Kremu rasporedite preko podloge od keksa i stavite u hladnjak na najmanje 4 sata.

Prije posluživanja ukrasite svježim voćem.

Klasici koji ne zahtijevaju puno truda

Čak i neki od najpoznatijih svjetskih kolača imaju svoje pojednostavljene verzije koje ne žrtvuju okus. Ovi recepti idealni su za one koji vole provjerene okuse, ali nemaju vremena za tradicionalnu pripremu.

Brzi fudge brownies

Sočni, čokoladni i gusti browniesi san su svakog čokoljupca. Ovaj recept omogućuje vam da ih pripremite u samo jednoj posudi, bez potrebe za mikserom. Dovoljno je otopiti maslac i čokoladu, umiješati šećer i jaja, te na kraju dodati brašno i kakao. Smjesa se izlije u kalup i peče tridesetak minuta. Rezultat je savršen desert koji nestaje u trenu, a mnoge varijacije postoje i u verzijama bez brašna.

Sastojci:

150 g maslaca

150 g tamne čokolade

200 g šećera

3 jaja

100 g glatkog brašna

30 g kakaa u prahu

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 180°C. Obložite kvadratni kalup (cca 20x20 cm) papirom za pečenje.

Na laganoj vatri otopite maslac i nasjeckanu čokoladu. Maknite s vatre.

U smjesu umiješajte šećer, a zatim dodajte jaja, jedno po jedno.

Dodajte brašno i kakao te sve kratko promiješajte.

Izlijte smjesu u kalup i pecite 25-30 minuta. Ohladite prije rezanja.

"Dump cake" s voćem

Naziv "dump cake" (u prijevodu "kolač na istresanje") savršeno opisuje jednostavnost pripreme. U posudu za pečenje jednostavno "istresite" konzervirano voće po izboru (breskve, višnje, jabuke), preko njega pospite suhu mješavinu za biskvit (npr. žuti kolač), a na vrh rasporedite komadiće maslaca. Tijekom pečenja, sokovi iz voća i otopljeni maslac povezat će se s mješavinom za kolač i stvoriti neodoljivu slasticu nalik na cobbler ili crumble.

Sastojci:

2 konzerve voća po izboru (npr. višnje, breskve)

1 kutija gotove mješavine za žuti ili bijeli biskvit

150 g hladnog maslaca, narezanog na listiće

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 180°C.

Na dno posude za pečenje ravnomjerno rasporedite voće iz konzerve, zajedno sa sokom.

Preko voća ravnomjerno pospite suhu mješavinu za kolač. Nemojte miješati.

Po vrhu ravnomjerno rasporedite listiće hladnog maslaca.

Pecite 45-50 minuta, dok vrh ne postane zlatno smeđ. Ostavite da se malo ohladi prije posluživanja.

Lagani kolači

Ponekad nam je potreban desert koji nije pretežak, već lagan i prozračan – idealan za poslijepodnevno opuštanje ili kao slatki završetak laganijeg obroka.

Sočni kolač s maslinovim uljem

Iako zvuči neobično, maslinovo ulje daje kolačima nevjerojatnu sočnost i bogatu teksturu. Ovaj mediteranski klasik često se aromatizira koricom limuna ili naranče. Priprema je vrlo jednostavna i slična pripremi muffina – samo se pomiješaju suhi i mokri sastojci. Ovaj lagani kolač odlično se slaže s voćem ili jednostavnom glazurom od šećera u prahu i soka citrusa.

Sastojci:

200 g glatkog brašna

150 g šećera

1,5 žličica praška za pecivo

3 jaja

180 ml maslinovog ulja

120 ml mlijeka

Naribana korica 1 limuna

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 180°C. Namastite i pobrašnite kalup za kolač.

U jednoj posudi pomiješajte suhe sastojke: brašno, šećer i prašak za pecivo.

U drugoj posudi umutite jaja, zatim dodajte maslinovo ulje, mlijeko i koricu limuna.

Ulijte mokre sastojke u suhe i kratko promiješajte.

Izlijte tijesto u pripremljeni kalup i pecite oko 30-35 minuta. Ohladite prije posluživanja.

Jednostavni bijeli biskvit

Osnovni recept za bijeli biskvit nešto je što bi svatko trebao imati u svojoj kuharici. Sa samo sedam osnovnih sastojaka koje vjerojatno već imate kod kuće – šećer, maslac, jaja, vanilija, brašno, prašak za pecivo i mlijeko – možete stvoriti savršenu podlogu za torte, kolače ili cupcakese. Premažite ga omiljenom kremom, džemom ili jednostavno pospite šećerom u prahu za desert koji je gotov za manje od sat vremena.

Sastojci:

200 g glatkog brašna

1,5 žličica praška za pecivo

115 g maslaca, sobne temperature

200 g šećera

2 jaja

1 žličica ekstrakta vanilije

120 ml mlijeka

Priprema: