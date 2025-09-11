INSPIRACIJA ZA JESEN
Kad obične pite nisu dovoljne isprobajte recept za ukusni quiche od sira i špinata
11. rujna 2025.
Zasitna i bogata pita idealan je za ručak ili večeru uz svježu salatu
Francuska gastronomija obogatit će svako nepce. Od finih vina, sireva, slastica pa sve do slanih pita, Francuzi su zaista pravi hedonisti i znaju uživati u svakom zalogaju i trenutku. Francuska kuhinja poznata je i po prhkoj slanoj piti quiche. Recept s bobom i špinatom nam donosi mladi par Petra i Denis koji svakodnevno dijele nove okuse i recepte sa svojim pratiteljima na Instagram profilu.
Sastojci za tijesto:
- 250g glatkog brašna
- 125g maslaca
- 2 žlice kiselog vrhnja
- malo soli
Priprema:
- Tijesto zamijesiti, zamotati u prozirnu foliju.
- Ostaviti u hladnjaku na pola sata.
Sastojci za nadjev:
- 500g špinata
- 100g mladog boba
- 150g cheddar sira
- 200ml vrhnja za kuhanje
- 3 jaja
- 1 češnjak
- sol
- papar
- muškatni oraščić
Priprema:
- Prokuhati posoljenu vodu i kratko blanširati bob (3 minute) i špinat (1 minutu). Na maslacu kratko prepržiti nasjeckani češnjak, dodati bob i špinat, posoliti i popapriti, kratko dinstati i ostaviti da se ohladi.
- Pjenjačom umutiti jaja, dodati vrhnje, naribani sir, začiniti muškatnim oraščićem i posoliti.
- Razvaljati tijesto i staviti ga u okrugli kalup s papirom za pečenje na dnu. Staviti na tijesto bob i špinat te preliti smjesom od jaja.
- Peći na 180°C oko 40 min.
