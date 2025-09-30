Jednostavan recept za kolač sa šljivama idealan je za sve početnike u kuhinji
Vrlo jednostavan desert za pripremu čiji će vas rezultat uvijek iznova oduševiti. Umjesto šljiva slobodno možete koristiti i drugo voće (marelice, breskve, nektarine, maline, brusnice i sl.), a možete se poigrati i s ostalim sastojcima tako da jedan dio brašna zamijenite npr. bademovim, kokosovim, kukuruznim ili brašnom od cjelovitih žitarica.
Sastojci:
- 120 g maslaca
- 120 g šećera
- 1 žličica arome vanilije
- 2 jaja
- 120 g bijelog brašna
- 1 žličica praška za pecivo
- 1 prstohvat soli
- 12-14 zrelih šljiva
- 1 žlica soka od limuna
- 1 žličica mljevenog cimeta
- 3 žlice šećera
Priprema:
Zagrijte pećnicu na 175 Celzijevih stupnjeva. U zdjelu prosijte brašno, prašak za pecivo i sol. Prosijane sastojke dobro izmiješajte. Okrugli kalup za tortu namazati maslacem i pobrašniti (odstraniti višak brašna).
Šljive očistiti, oprati i prepoloviti. Izvadite koštice, a polovice stavite u zdjelu, gdje ih pomiješajte s limunovim sokom, mljevenim cimetom i žlicom šećera. Ostaviti da odstoji dok pripremimo ostale stvari.
U zdjeli miksajte omekšali maslac i šećer dok ne postanu kremasti. U smjesu umiješati aromu vanilije, pa postepeno, jedno po jedno, umiješati jaja, a na kraju laganom brzinom umiješati smjesu suhih sastojaka.
Ulijte tijesto u pripremljeni kalup i špatulom ili stražnjom stranom žlice rasporedite po cijeloj površini i zagladite vrh. Nakon toga na tijesto stavite prerezane polovice šljiv, tako da prerezana strana bude okrenuta prema gore. Šljive i tijesto ravnomjerno pospite s dvije žlice šećera.
Pecite kolač u zagrijanoj pećnici oko sata. Gotov je kada čačkalica zabodena u tijesto ne ostavlja tragove kada se izvuče. Pečeni kolač prije posluživanja dobro ohladite. Nudimo uz čašu slatkog bijelog vina ili šalicu bilo kojeg toplog napitka, piše Okusno.je.