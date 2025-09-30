Jednostavan recept za kolač sa šljivama idealan je za sve početnike u kuhinji

Vrlo jednostavan desert za pripremu čiji će vas rezultat uvijek iznova oduševiti. Umjesto šljiva slobodno možete koristiti i drugo voće (marelice, breskve, nektarine, maline, brusnice i sl.), a možete se poigrati i s ostalim sastojcima tako da jedan dio brašna zamijenite npr. bademovim, kokosovim, kukuruznim ili brašnom od cjelovitih žitarica.

Sastojci:

120 g maslaca

120 g šećera

1 žličica arome vanilije

2 jaja

120 g bijelog brašna

1 žličica praška za pecivo

1 prstohvat soli

12-14 zrelih šljiva

1 žlica soka od limuna

1 žličica mljevenog cimeta

3 žlice šećera

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 175 Celzijevih stupnjeva. U zdjelu prosijte brašno, prašak za pecivo i sol. Prosijane sastojke dobro izmiješajte. Okrugli kalup za tortu namazati maslacem i pobrašniti (odstraniti višak brašna).

Šljive očistiti, oprati i prepoloviti. Izvadite koštice, a polovice stavite u zdjelu, gdje ih pomiješajte s limunovim sokom, mljevenim cimetom i žlicom šećera. Ostaviti da odstoji dok pripremimo ostale stvari.

U zdjeli miksajte omekšali maslac i šećer dok ne postanu kremasti. U smjesu umiješati aromu vanilije, pa postepeno, jedno po jedno, umiješati jaja, a na kraju laganom brzinom umiješati smjesu suhih sastojaka.

Ulijte tijesto u pripremljeni kalup i špatulom ili stražnjom stranom žlice rasporedite po cijeloj površini i zagladite vrh. Nakon toga na tijesto stavite prerezane polovice šljiv, tako da prerezana strana bude okrenuta prema gore. Šljive i tijesto ravnomjerno pospite s dvije žlice šećera.

Pecite kolač u zagrijanoj pećnici oko sata. Gotov je kada čačkalica zabodena u tijesto ne ostavlja tragove kada se izvuče. Pečeni kolač prije posluživanja dobro ohladite. Nudimo uz čašu slatkog bijelog vina ili šalicu bilo kojeg toplog napitka, piše Okusno.je.