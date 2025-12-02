Fritule kao nekad: Jednostavan recept za najmekše slatke okruglice

Blagdani donose posebnu toplinu, a jedan od mirisa koji najbrže stvori pravi ugođaj u domu svakako je miris svježe pripremljenih fritula. Ova tradicionalna slastica, jednostavna i uvijek rado viđena, već generacijama zauzima posebno mjesto na našim stolovima. Bilo da ih voliš klasične, s jabukom ili uz dašak limuna i ruma, fritule su mali slatki ritual koji najavljuje najljepše dane u godini

Fritule su neizostavna slastica koja svojim mirisom i okusom najavljuje blagdane i unosi toplinu u domove diljem Hrvatske. Posebno su omiljene u Dalmaciji, Istri i Primorju, gdje su postale pravi simbol adventa i božićnog vremena. Ove male, slatke i savršeno nesavršene kuglice, koje podsjećaju na minijaturne krafne, okupljaju obitelj i prijatelje oko stola, stvarajući uspomene koje traju.

Hrskave izvana, a mekane i prozračne iznutra, fritule su desert koji se jede vruć, netom nakon prženja. Iako postoje brojne inačice – od onih tradicionalnih s kvascem, grožđicama i jabukama do modernijih verzija – donosimo vam provjereni recept za brze fritule s jogurtom koje su gotove za svega tridesetak minuta i uvijek uspijevaju.

Pexels

Fritule recept

Ovaj recept za brze fritule s jogurtom i praškom za pecivo iznimno je popularan zbog svoje jednostavnosti i brzine pripreme, jer tijesto ne mora odstajati. Rezultat su sočne i mekane kuglice koje će oduševiti sve generacije.

Sastojci:

200 g glatkog brašna

1 jaje

180-200 ml tekućeg jogurta

2 žlice šećera

1 vanilin šećer

1 žlica ruma ili domaće rakije (nije obavezno, ali pomaže da fritule ne upiju previše ulja)

Prstohvat soli

Pola vrećice praška za pecivo (oko 6 g)

Po želji: naribana korica jednog limuna ili naranče, malo cimeta, šaka grožđica (prethodno namočenih u rumu)

Ulje za prženje (oko 750 ml do 1 l)

Šećer u prahu za posipanje

Kako napraviti fritule

Priprema je brza i jednostavna, a uz nekoliko savjeta, vaše će fritule svaki put biti savršene.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Priprema smjese: U većoj posudi pjenjačom izmiješajte jaje, jogurt, šećer, vanilin šećer, rum (ili rakiju) i prstohvat soli. Miješajte dok se svi sastojci dobro ne sjedine u glatku tekuću smjesu.

U većoj posudi pjenjačom izmiješajte jaje, jogurt, šećer, vanilin šećer, rum (ili rakiju) i prstohvat soli. Miješajte dok se svi sastojci dobro ne sjedine u glatku tekuću smjesu. Dodavanje suhih sastojaka: U drugoj posudi pomiješajte glatko brašno i prašak za pecivo. Postupno dodajte suhu smjesu u mokru, neprestano miješajući pjenjačom ili špatulom kako biste izbjegli grudice. Miješajte dok ne dobijete gustu, ali glatku smjesu. Tijesto treba biti gušće od smjese za palačinke. Ako želite, sada je vrijeme da dodate naribanu koricu citrusa, cimet ili ocijeđene grožđice.

U drugoj posudi pomiješajte glatko brašno i prašak za pecivo. Postupno dodajte suhu smjesu u mokru, neprestano miješajući pjenjačom ili špatulom kako biste izbjegli grudice. Miješajte dok ne dobijete gustu, ali glatku smjesu. Tijesto treba biti gušće od smjese za palačinke. Ako želite, sada je vrijeme da dodate naribanu koricu citrusa, cimet ili ocijeđene grožđice. Zagrijavanje ulja: U dubljem loncu ili tavi zagrijte ulje. Važno je da ulja bude dovoljno (barem 2-3 cm visine) kako bi fritule mogle slobodno plivati i da ne dodiruju dno. Ključ uspjeha je idealna temperatura ulja – ne smije biti prevruće niti prehladno. Najlakši način za provjeru jest da uronite dršku drvene kuhače; ako se oko nje počnu stvarati sitni mjehurići, ulje je spremno. Kad se ulje zagrije, smanjite vatru na srednje jaku.

U dubljem loncu ili tavi zagrijte ulje. Važno je da ulja bude dovoljno (barem 2-3 cm visine) kako bi fritule mogle slobodno plivati i da ne dodiruju dno. Ključ uspjeha je idealna temperatura ulja – ne smije biti prevruće niti prehladno. Najlakši način za provjeru jest da uronite dršku drvene kuhače; ako se oko nje počnu stvarati sitni mjehurići, ulje je spremno. Kad se ulje zagrije, smanjite vatru na srednje jaku. Prženje fritula: Pomoću dvije žličice spuštajte male komadiće smjese u zagrijano ulje. Jednom žličicom zagrabite smjesu, a drugom je lagano gurnite u ulje. Nemojte pretrpavati lonac kako bi fritule imale dovoljno mjesta da se napuhnu i slobodno okreću. Često se same okreću tijekom prženja, ali im možete pomoći vilicom. Pržite ih nekoliko minuta sa svake strane, dok ne poprime lijepu zlatno-smeđu boju.

Pomoću dvije žličice spuštajte male komadiće smjese u zagrijano ulje. Jednom žličicom zagrabite smjesu, a drugom je lagano gurnite u ulje. Nemojte pretrpavati lonac kako bi fritule imale dovoljno mjesta da se napuhnu i slobodno okreću. Često se same okreću tijekom prženja, ali im možete pomoći vilicom. Pržite ih nekoliko minuta sa svake strane, dok ne poprime lijepu zlatno-smeđu boju. Cijeđenje i posluživanje: Pečene fritule vadite šupljikavom žlicom i stavljajte ih na tanjur obložen papirnatim ubrusom kako bi se ocijedio višak masnoće. Još tople obilno pospite šećerom u prahu. Za bogatiji doživljaj, poslužite ih s otopljenom čokoladom, karamel umakom ili džemom.

Kako da fritule budu okrugle

Mnogi se pitaju kako postići savršeno okrugli oblik fritula, poput onih s adventskih kućica. Tajna leži u nekoliko ključnih detalja.

Gustoća tijesta: Tijesto mora biti dovoljno gusto da zadrži oblik, ali i dovoljno mekano da se napuhne. Ako je prerijetko, fritule će biti plosnate – dodajte još malo brašna. Ako je pregusto, bit će zbijene – razrijedite ga s malo jogurta ili mlijeka.

Tijesto mora biti dovoljno gusto da zadrži oblik, ali i dovoljno mekano da se napuhne. Ako je prerijetko, fritule će biti plosnate – dodajte još malo brašna. Ako je pregusto, bit će zbijene – razrijedite ga s malo jogurta ili mlijeka. Idealna temperatura ulja: Ovo je najvažniji faktor. Ako je ulje prevruće, fritule će se prebrzo zapeći izvana, a iznutra ostati sirove i neće se uspjeti napuhnuti. Ako je ulje prehladno, upit će previše masnoće i postati teške. Održavajte stabilnu, srednje jaku temperaturu tijekom cijelog prženja.

Ovo je najvažniji faktor. Ako je ulje prevruće, fritule će se prebrzo zapeći izvana, a iznutra ostati sirove i neće se uspjeti napuhnuti. Ako je ulje prehladno, upit će previše masnoće i postati teške. Održavajte stabilnu, srednje jaku temperaturu tijekom cijelog prženja. Tehnika oblikovanja: Najčešća metoda je korištenje dvije žličice . Kako se tijesto ne bi lijepilo, prije svakog vađenja smjese kratko ih umočite u vruće ulje. Za ujednačeniji oblik, smjesu možete staviti u slastičarsku vrećicu (ili čvršću vrećicu za zamrzavanje) kojoj ste odrezali vrh. Istiskujte smjesu izravno iznad ulja i režite je škarama na željenu veličinu.

Najčešća metoda je korištenje . Kako se tijesto ne bi lijepilo, prije svakog vađenja smjese kratko ih umočite u vruće ulje. Za ujednačeniji oblik, smjesu možete staviti u (ili čvršću vrećicu za zamrzavanje) kojoj ste odrezali vrh. Istiskujte smjesu izravno iznad ulja i režite je škarama na željenu veličinu. Prostor za prženje: Ne pretrpavajte posudu. Ostavite dovoljno prostora kako bi se fritule mogle slobodno kretati i okretati. To im omogućuje ravnomjerno prženje i postizanje lijepog okruglog oblika.

Bilo da ih pripremate za obiteljsko okupljanje ili samo želite zasladiti hladno poslijepodne, fritule su uvijek odličan izbor. Uživajte u pripremi i mirisu ovih divnih blagdanskih zalogaja koji su pravi okus domaće hrvatske kuhinje.