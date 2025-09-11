Desert koji je oduševio gledatelje 'Večere za 5'- donosimo recept za slasticu s pistacija namazom

Gledatelji od ponedjeljka do petka uživaju u epizodama prepunih okusa, smijeha i svakodnevnih priča koje nas spajaju za zajedničkim stolom

Omiljena kulinarsko-zabavna emisija 'Večera za 5' vratila se na male ekrane s novom sezonom i u osvježenom ruhu! Gledatelji od ponedjeljka do petka uživaju u epizodama prepunih okusa, smijeha i svakodnevnih priča koje nas spajaju za zajedničkim stolom.

A sada je gledatelje i ekipu 'Večere za 5' oduševio desert koji je napravila kandidatkinja Sandra Lekić - radi se o sočnoj slastici s bogatom kremom od pistacija. U nastavku donosimo recept i korake za pripremu ovog hit deserta koji će vas oduševiti.

Podolga:

150 grama mljevenog keksa

80 grama otopljenog maslaca

tri žlice toplog mlijeka

Sve sjediniti i utisnuti u kalup za tortu promjera 20 centimetara.

Krema:

200 grama mascarpone sira

200 grama mliječnog slatkog vrhnja

100 grama bijele čokolade

100 grama namaza od pistacije

Izraditi slatko vrhnje, dodati otopljenu čokoladu i sir te na kraju namaz. Premazati preko podloge.

Kao glazuru kratko u mikrovalnoj pećnici otopiti 100 grama namaza od pistacije i preliti preko kreme.

Ostavite u hadnjaku da se dobro stisne.

