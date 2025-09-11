Gastro
Desert koji je oduševio gledatelje 'Večere za 5'- donosimo recept za slasticu s pistacija namazom

11. rujna 2025.
Gledatelji od ponedjeljka do petka uživaju u epizodama prepunih okusa, smijeha i svakodnevnih priča koje nas spajaju za zajedničkim stolom

Omiljena kulinarsko-zabavna emisija 'Večera za 5' vratila se na male ekrane s novom sezonom i u osvježenom ruhu! Gledatelji od ponedjeljka do petka uživaju u epizodama prepunih okusa, smijeha i svakodnevnih priča koje nas spajaju za zajedničkim stolom. 

A sada je gledatelje i ekipu 'Večere za 5' oduševio desert koji je napravila kandidatkinja Sandra Lekić - radi se o sočnoj slastici s bogatom kremom od pistacija. U nastavku donosimo recept i korake za pripremu ovog hit deserta koji će vas oduševiti. 

Podolga:

  • 150 grama mljevenog keksa
  • 80 grama otopljenog maslaca
  • tri žlice toplog mlijeka

Sve sjediniti i utisnuti u kalup za tortu promjera 20 centimetara.

Krema:

  • 200 grama mascarpone sira
  • 200 grama mliječnog slatkog vrhnja
  • 100 grama bijele čokolade
  • 100 grama namaza od pistacije

Izraditi slatko vrhnje, dodati otopljenu čokoladu i sir te na kraju namaz. Premazati preko podloge. 

Kao glazuru kratko u mikrovalnoj pećnici otopiti 100 grama namaza od pistacije i preliti preko kreme.

Ostavite u hadnjaku da se dobro stisne. 

Ne propustite novu epizodu 'Večere za 5' večeras na RTL-u od 18 sati! Epizoda je dostupna na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

