Desert koji je oduševio gledatelje 'Večere za 5'- donosimo recept za slasticu s pistacija namazom
Omiljena kulinarsko-zabavna emisija 'Večera za 5' vratila se na male ekrane s novom sezonom i u osvježenom ruhu! Gledatelji od ponedjeljka do petka uživaju u epizodama prepunih okusa, smijeha i svakodnevnih priča koje nas spajaju za zajedničkim stolom.
A sada je gledatelje i ekipu 'Večere za 5' oduševio desert koji je napravila kandidatkinja Sandra Lekić - radi se o sočnoj slastici s bogatom kremom od pistacija. U nastavku donosimo recept i korake za pripremu ovog hit deserta koji će vas oduševiti.
Podolga:
- 150 grama mljevenog keksa
- 80 grama otopljenog maslaca
- tri žlice toplog mlijeka
Sve sjediniti i utisnuti u kalup za tortu promjera 20 centimetara.
Krema:
- 200 grama mascarpone sira
- 200 grama mliječnog slatkog vrhnja
- 100 grama bijele čokolade
- 100 grama namaza od pistacije
Izraditi slatko vrhnje, dodati otopljenu čokoladu i sir te na kraju namaz. Premazati preko podloge.
Kao glazuru kratko u mikrovalnoj pećnici otopiti 100 grama namaza od pistacije i preliti preko kreme.
Ostavite u hadnjaku da se dobro stisne.
