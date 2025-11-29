403 Forbidden

Gastro
JEDNOSTAVNO I FINO

Bezvremenski jesenski klasici: Recepti za kolače s jabukama koji uvijek uspijevaju

Ana Ivančić
29. studenoga 2025.
Bezvremenski jesenski klasici: Recepti za kolače s jabukama koji uvijek uspijevaju
Pexels
Hladniji dani donosi mirise toplih začina, jabuka i domaćih slastica koje okupljaju cijelu obitelj. Kolači s jabukama pritom su pravi klasici – jednostavni, neodoljivi i uvijek puni utjehe. Bilo da tražite brzu pitu, sočan biskvit ili raskošan složenac, ovi jesenski recepti sigurno će oduševiti vaše ukućane

Jesen i zima nezamislivi su bez mirisa pečenih jabuka i cimeta koji se širi kuhinjom. Dok temperature padaju, raste naša želja za toplim, utješnim slasticama koje podižu raspoloženje. Jabuke, kao kraljice jesenskog voća, nude nevjerojatnu svestranost – od kiselih Granny Smith do slatkih Gala sorti, svaka donosi posebnu notu desertima.

Pregledali smo najbolje svjetske kulinarske izvore i odabrali četiri vrhunska recepta koji variraju od elegantnih francuskih klasika do rustikalnih američkih kolača s bogatim preljevima. Ovi recepti su jednostavni za pripremu, a rezultati su dostojni najboljih slastičarnica.

Francuski kolač od jabuka: Jednostavnost i elegancija

Ovaj recept savršen je primjer kako nekoliko osnovnih sastojaka može stvoriti čaroliju. Tajna ovog kolača leži u visokom omjeru jabuka naspram tijesta te dodatku tamnog ruma koji mu daje profinjenu aromu. Tekstura je nježna, gotovo kremasta, podsjećajući na clafoutis.

Sastojci:

  • 115 g maslaca (sobne temperature)
  • 150 g šećera (+ 1 žlica za posipanje)
  • 2 velika jaja
  • 1 žličica ekstrakta vanilije
  • 3 žlice tamnog ruma
  • 125 g glatkog brašna
  • 1 žličica praška za pecivo, prstohvat soli
  • 2 veće kisele jabuke (npr. Granny Smith), oguljene i narezane na kockice

Priprema:

  • Pećnicu zagrijte na 175°C.
  • Miksajte maslac i šećer dok ne postanu pjenasti, zatim dodajte jedno po jedno jaje, vaniliju i rum.
  • Umiješajte suhe sastojke (brašno, prašak za pecivo, sol) dok se smjesa ne poveže, a na kraju špatulom nježno umiješajte kocke jabuka.
  • Tijesto prebacite u namašćen kalup (promjera 23 cm) i pospite žlicom šećera.
  • Pecite oko 40 minuta dok kolač ne poprimi zlatnu boju.
  • Poslužite toplo uz kuglicu sladoleda od vanilije.

Bezvremenski jesenski klasici: Recepti za kolače s jabukama koji uvijek uspijevaju
Pexels

Sočni kolač od jabuka iz jedne zdjele

Za one dane kada želite vrhunski desert uz minimalan trud, ovaj recept je idealan izbor. Priprema se u samo jednoj posudi, a umjesto maslaca koristi ulje, što kolaču daje iznimnu vlažnost koja traje danima. Smeđi šećer osigurava duboku, karameliziranu aromu.

Sastojci:

  • 150 g tamnog smeđeg šećera
  • 2 jaja
  • 80 ml neutralnog ulja (suncokretovo ili repičino)
  • 1 žličica cimeta, prstohvat muškatnog oraščića i soli
  • 125 g brašna
  • 1 žličica praška za pecivo, ½ žličice sode bikarbone
  • 2 manje jabuke (narezane na kockice)
  • 50 g nasjeckanih oraha

Priprema:

  • Pjenjačom umutite šećer i jaja dok ne postanu pjenasti.
  • Dodajte ulje i začine.
  • Umiješajte brašno s praškom za pecivo i sodom bikarbonom.
  • Na kraju umiješajte jabuke i polovicu oraha.
  • Smjesu izlijte u manji kvadratni ili okrugli kalup i pospite ostatkom oraha.
  • Pecite na 175°C oko 30-40 minuta.
  • Ovaj kolač je odličan za doručak uz kavu ili popodnevni čaj.

Bezvremenski jesenski klasici: Recepti za kolače s jabukama koji uvijek uspijevaju
Pexels

Starinski kolač s glazurom od smeđeg šećera

Ako tražite nešto bogatije, ovaj recept vraća nas u prošlost. Radi se o "težem", orašastom kolaču koji svoju posebnost duguje kuhanoj glazuri koja se prelijeva preko vrućeg biskvita, stvarajući sloj sličan mekom karamelu.

Sastojci za biskvit:

  • 375 g brašna, začini (cimet, piment)
  • 3 jaja
  • 300 g šećera
  • 350 ml ulja
  • 3 velike jabuke (grubo narezane) i 100 g oraha

Sastojci za glazuru:

  • 45 g maslaca
  • 40 g smeđeg šećera
  • 40 g bijelog šećera
  • 45 ml vrhnja za kuhanje ili mlijeka

Priprema:

  • Pomiješajte sve sastojke za biskvit (prvo mokre, pa dodajte suhe) te ručno umiješajte jabuke i orahe.
  • Pecite u većem kalupu (kuglof ili pravokutni) na 165°C oko 60-75 minuta (provjerite čačkalicom).
  • Dok se kolač hladi, pripremite glazuru: u lončiću zagrijte maslac, šećere i vrhnje.
  • Pustite da zavrije i kuhajte točno jednu minutu.
  • Prelijte vruću glazuru preko toplog kolača za rezultat koji je neodoljiva kombinacija mekog biskvita i hrskave šećerne korice.

Bezvremenski jesenski klasici: Recepti za kolače s jabukama koji uvijek uspijevaju
Pexels

"Apple Fritter" kolač

Ovaj recept inspiriran je popularnim prženim uštipcima od jabuka, ali u obliku kruha ili kolača. Karakterizira ga sloj cimeta i šećera koji prolazi sredinom tijesta te slatka bijela glazura na vrhu.

Sastojci:

  • 75 g maslaca (omekšalog)
  • 100 g šećera
  • 2 jaja
  • 1 žličica ekstrakta vanilije
  • 180 g glatkog brašna
  • 1 žličica praška za pecivo
  • 120 ml jogurta ili kiselog vrhnja
  • Za punjenje: 2 jabuke (sitno nasjeckane), 50 g smeđeg šećera, 1 žličica cimeta
  • Za glazuru: 60 g šećera u prahu, 1-2 žlice mlijeka

Priprema:

  • Pripremite bazni biskvit miksanjem maslaca i šećera, dodavanjem jaja i jogurta, te na kraju brašna s praškom za pecivo.
  • U zasebnoj zdjelici pomiješajte nasjeckane jabuke, cimet i smeđi šećer.
  • Polovicu tijesta stavite u namašćen kalup za kruh.
  • Pospite polovicom mješavine jabuka i cimeta.
  • Prekrijte ostatkom tijesta i ponovite posip jabukama na samom vrhu.
  • Pecite na 175°C oko 50-60 minuta.
  • Nakon pečenja, dok je kolač još topao, prelijte ga jednostavnom glazurom od šećera u prahu i malo mlijeka.

Savjeti za savršen rezultat

Prilikom odabira jabuka, najbolje je kombinirati sorte. Kisele jabuke poput Granny Smith zadržavaju oblik i daju svježinu, dok slađe sorte poput Gale ili Fuji jabuka dodaju prirodnu slatkoću i mekšu teksturu. Također, nemojte previše miješati tijesto nakon dodavanja brašna – to je ključno za mekoću svakog biskvita.

Bilo da se odlučite za profinjenu francusku verziju ili bogati američki klasik, ovi recepti unijet će toplinu u vaš dom i zasladiti hladne dane.

