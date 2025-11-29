Bezvremenski jesenski klasici: Recepti za kolače s jabukama koji uvijek uspijevaju

Hladniji dani donosi mirise toplih začina, jabuka i domaćih slastica koje okupljaju cijelu obitelj. Kolači s jabukama pritom su pravi klasici – jednostavni, neodoljivi i uvijek puni utjehe. Bilo da tražite brzu pitu, sočan biskvit ili raskošan složenac, ovi jesenski recepti sigurno će oduševiti vaše ukućane

Jesen i zima nezamislivi su bez mirisa pečenih jabuka i cimeta koji se širi kuhinjom. Dok temperature padaju, raste naša želja za toplim, utješnim slasticama koje podižu raspoloženje. Jabuke, kao kraljice jesenskog voća, nude nevjerojatnu svestranost – od kiselih Granny Smith do slatkih Gala sorti, svaka donosi posebnu notu desertima.

Pregledali smo najbolje svjetske kulinarske izvore i odabrali četiri vrhunska recepta koji variraju od elegantnih francuskih klasika do rustikalnih američkih kolača s bogatim preljevima. Ovi recepti su jednostavni za pripremu, a rezultati su dostojni najboljih slastičarnica.

Francuski kolač od jabuka: Jednostavnost i elegancija

Ovaj recept savršen je primjer kako nekoliko osnovnih sastojaka može stvoriti čaroliju. Tajna ovog kolača leži u visokom omjeru jabuka naspram tijesta te dodatku tamnog ruma koji mu daje profinjenu aromu. Tekstura je nježna, gotovo kremasta, podsjećajući na clafoutis.

Sastojci:

115 g maslaca (sobne temperature)

150 g šećera (+ 1 žlica za posipanje)

2 velika jaja

1 žličica ekstrakta vanilije

3 žlice tamnog ruma

125 g glatkog brašna

1 žličica praška za pecivo, prstohvat soli

2 veće kisele jabuke (npr. Granny Smith), oguljene i narezane na kockice

Priprema:

Pećnicu zagrijte na 175°C.

Miksajte maslac i šećer dok ne postanu pjenasti, zatim dodajte jedno po jedno jaje, vaniliju i rum.

Umiješajte suhe sastojke (brašno, prašak za pecivo, sol) dok se smjesa ne poveže, a na kraju špatulom nježno umiješajte kocke jabuka.

Tijesto prebacite u namašćen kalup (promjera 23 cm) i pospite žlicom šećera.

Pecite oko 40 minuta dok kolač ne poprimi zlatnu boju.

Poslužite toplo uz kuglicu sladoleda od vanilije.

Pexels

Sočni kolač od jabuka iz jedne zdjele

Za one dane kada želite vrhunski desert uz minimalan trud, ovaj recept je idealan izbor. Priprema se u samo jednoj posudi, a umjesto maslaca koristi ulje, što kolaču daje iznimnu vlažnost koja traje danima. Smeđi šećer osigurava duboku, karameliziranu aromu.

Sastojci:

150 g tamnog smeđeg šećera

2 jaja

80 ml neutralnog ulja (suncokretovo ili repičino)

1 žličica cimeta, prstohvat muškatnog oraščića i soli

125 g brašna

1 žličica praška za pecivo, ½ žličice sode bikarbone

2 manje jabuke (narezane na kockice)

50 g nasjeckanih oraha

Priprema:

Pjenjačom umutite šećer i jaja dok ne postanu pjenasti.

Dodajte ulje i začine.

Umiješajte brašno s praškom za pecivo i sodom bikarbonom.

Na kraju umiješajte jabuke i polovicu oraha.

Smjesu izlijte u manji kvadratni ili okrugli kalup i pospite ostatkom oraha.

Pecite na 175°C oko 30-40 minuta.

Ovaj kolač je odličan za doručak uz kavu ili popodnevni čaj.

Pexels

Starinski kolač s glazurom od smeđeg šećera

Ako tražite nešto bogatije, ovaj recept vraća nas u prošlost. Radi se o "težem", orašastom kolaču koji svoju posebnost duguje kuhanoj glazuri koja se prelijeva preko vrućeg biskvita, stvarajući sloj sličan mekom karamelu.

Sastojci za biskvit:

375 g brašna, začini (cimet, piment)

3 jaja

300 g šećera

350 ml ulja

3 velike jabuke (grubo narezane) i 100 g oraha

Sastojci za glazuru:

45 g maslaca

40 g smeđeg šećera

40 g bijelog šećera

45 ml vrhnja za kuhanje ili mlijeka

Priprema:

Pomiješajte sve sastojke za biskvit (prvo mokre, pa dodajte suhe) te ručno umiješajte jabuke i orahe.

Pecite u većem kalupu (kuglof ili pravokutni) na 165°C oko 60-75 minuta (provjerite čačkalicom).

Dok se kolač hladi, pripremite glazuru: u lončiću zagrijte maslac, šećere i vrhnje.

Pustite da zavrije i kuhajte točno jednu minutu.

Prelijte vruću glazuru preko toplog kolača za rezultat koji je neodoljiva kombinacija mekog biskvita i hrskave šećerne korice.

Pexels

"Apple Fritter" kolač

Ovaj recept inspiriran je popularnim prženim uštipcima od jabuka, ali u obliku kruha ili kolača. Karakterizira ga sloj cimeta i šećera koji prolazi sredinom tijesta te slatka bijela glazura na vrhu.

Sastojci:

75 g maslaca (omekšalog)

100 g šećera

2 jaja

1 žličica ekstrakta vanilije

180 g glatkog brašna

1 žličica praška za pecivo

120 ml jogurta ili kiselog vrhnja

Za punjenje: 2 jabuke (sitno nasjeckane), 50 g smeđeg šećera, 1 žličica cimeta

2 jabuke (sitno nasjeckane), 50 g smeđeg šećera, 1 žličica cimeta Za glazuru: 60 g šećera u prahu, 1-2 žlice mlijeka

Priprema:

Pripremite bazni biskvit miksanjem maslaca i šećera, dodavanjem jaja i jogurta, te na kraju brašna s praškom za pecivo.

U zasebnoj zdjelici pomiješajte nasjeckane jabuke, cimet i smeđi šećer.

Polovicu tijesta stavite u namašćen kalup za kruh.

Pospite polovicom mješavine jabuka i cimeta.

Prekrijte ostatkom tijesta i ponovite posip jabukama na samom vrhu.

Pecite na 175°C oko 50-60 minuta.

Nakon pečenja, dok je kolač još topao, prelijte ga jednostavnom glazurom od šećera u prahu i malo mlijeka.

Savjeti za savršen rezultat

Prilikom odabira jabuka, najbolje je kombinirati sorte. Kisele jabuke poput Granny Smith zadržavaju oblik i daju svježinu, dok slađe sorte poput Gale ili Fuji jabuka dodaju prirodnu slatkoću i mekšu teksturu. Također, nemojte previše miješati tijesto nakon dodavanja brašna – to je ključno za mekoću svakog biskvita.

Bilo da se odlučite za profinjenu francusku verziju ili bogati američki klasik, ovi recepti unijet će toplinu u vaš dom i zasladiti hladne dane.