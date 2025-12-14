Zaboravite zvijezde na vrhu drvca: Evo kakve su ukrase odabrale naše čitateljice
Zaboravite zvijezde na vrhu drvca: Evo kakve su ukrase odabrale naše čitateljice

Ana Ivančić
14. prosinca 2025.

Iako je zvijezda tradicionalno omiljeni izbor za vrh božićnog drvca, naše čitateljice ove godine odlučile su unijeti nešto novo u svoje božićne dekoracije. Na borovima se sada nalaze mašne, lutkice, čak i simbolički predmeti koji pričaju osobne priče i dodaju poseban šarm.

Umjesto standardne zvijezde, mnoge su se odlučile za romantične mašne koje svojim šarenilom i nježnošću uljepšavaju vrh bora. S druge strane, tu su i lutkice od tkanine ili drva, pampasi te nježno oslikane kuglice koje čine vrh bora poput mini platna. 

Bilo da se radi o personaliziranim ukrasima ili kreativnim DIY projektima, naše čitateljice dokazale su da božićna tradicija može biti fleksibilna, moderna i, naravno, veoma zabavna.

