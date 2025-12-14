Zaboravite zvijezde na vrhu drvca: Evo kakve su ukrase odabrale naše čitateljice

Iako je zvijezda tradicionalno omiljeni izbor za vrh božićnog drvca, naše čitateljice ove godine odlučile su unijeti nešto novo u svoje božićne dekoracije. Na borovima se sada nalaze mašne, lutkice, čak i simbolički predmeti koji pričaju osobne priče i dodaju poseban šarm.

Umjesto standardne zvijezde, mnoge su se odlučile za romantične mašne koje svojim šarenilom i nježnošću uljepšavaju vrh bora. S druge strane, tu su i lutkice od tkanine ili drva, pampasi te nježno oslikane kuglice koje čine vrh bora poput mini platna.

Bilo da se radi o personaliziranim ukrasima ili kreativnim DIY projektima, naše čitateljice dokazale su da božićna tradicija može biti fleksibilna, moderna i, naravno, veoma zabavna.