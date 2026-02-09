NEVOLJE U LJUBAVI
RAZLIČITI STILOVI
Srce doma: Dnevni boravci naših čitateljica - pogledajte kako su ih uredile
9. veljače 2026.
Kaže se da je dnevni boravak srce svakog doma - mjesto gdje se opuštamo, družimo pa čak i radimo. Upravo zato namještanje dnevnog boravka nije jednostavan zadatak, jer treba postići da bude osoban i udoban, a ujedno i funkcionalan.
Internet je prepun savjeta o uređenju boravka, no mi smo inspiraciju potražile među vama, stvarnim ženama sa stvarnim životima. Stoga smo na Facebook stranici Žena.hr zamolile naše čitateljice da s nama podijele fotografije svojih dnevnih boravaka, a one su nas pustile u svoj dom i pokazale nam svoje utočište. Pogledajte fotografije, možda dobijete ideju za preuređenje.
Najčitanije
OD BAJKI DO SUPERHEROJA
Najpopularniji dječji kostimi za maškare koje će mališani obožavati
'GOSPODIN SAVRŠENI'
Suze na ceremoniji ruža! Nakon otkrivanja šokantne tajne, dvije djevojke napuštaju vilu: 'Kajat će se kad-tad!
LIJEPI NOKTI
Kako produžiti trajnost manikure: Profesionalci otkrivaju male tajne koje čine veliku razliku
Iz naše mreže