Sijeda kosa hit je među ženama, a ovako srebrne frizure nose Zagrepčanke

Trendovi dolaze i prolaze sve brže i brže te se upravo zbog toga mnoge žene danas odlučuju vratiti sebi. Potpuno prihvaćaju svoje tijelo i ljepotu, bez obzira na boju i oblike, a često to znači i prihvaćanje sijede kose. Oko nas primjećujmo sve više žena koje ponosno nose svoje sijede kose, a te frizure danas nisu više nužno kratke. Žene poput uživaju u sijedoj i dugoj kosi, a ideje na frizure potražili smo na zagrebačkoj špici. Zagrepčanke znaju što je moda, ali i kako naglasiti svoju ljepotu.