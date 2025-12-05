Pantone boja 2026. je Cloud Dancer. Pogledajte kako je nose slavne ljepotice

Nakon godina u kojima su dominirale živahne i odvažne nijanse, globalni autoritet za boje, Pantone, za 2026. godinu odabrao je put potpune jednostavnosti. Boja koja će, prema njihovim prognozama, definirati duh vremena jest bijela – točnije, nijansa nazvana PANTONE 11-4201 Cloud Dancer. Ovaj naizgled jednostavan izbor predstavlja duboku poruku o našoj kolektivnoj potrazi za mirom, jasnoćom i novim početkom u sve kaotičnijem svijetu. Odluka je iznenadila mnoge, s obzirom na to da su prethodne godine slavile boje poput smeđe Mocha Mousse (2025.) i nježne Peach Fuzz (2024.). Ipak, ovo je prvi put od pokretanja inicijative 1999. godine da je jedna nijansa bijele ponijela ovu prestižnu titulu.

Što je zapravo 'Cloud Dancer'?

Na prvi pogled, Cloud Dancer je samo bijela boja. Međutim, stručnjaci iz Pantone instituta za boje naglašavaju njezine suptilne karakteristike. Ne radi se o oštroj, sterilnoj bijeloj koja može djelovati hladno i odbojno. Cloud Dancer je opisana kao "prozračna, uravnotežena bjelina prožeta osjećajem spokoja". Ova nijansa posjeduje jedva primjetan sivi podton i savršenu ravnotežu između hladnih i toplih tonova. Upravo je ta uravnoteženost čini iznimno svestranom i ugodnom za oko. "To je bijela koja se odmiče od oštrine prema nečemu organskijem", objasnila je Laurie Pressman, potpredsjednica Pantone instituta. U interijerima, ona donosi osjećaj jasnoće bez hladnoće i strukturu bez strogosti, savršeno se stapajući s prirodnim materijalima poput drva i kamena.

Poruka iza (ne)boje: Potraga za mirom i novim početkom

Izbor boje godine nikada nije slučajan; on je rezultat cjelogodišnje analize globalnih trendova u modi, dizajnu, tehnologiji, pa čak i društveno-političkim kretanjima. Pa što nam onda bijela poručuje o 2026. godini? "Kakofonija koja nas okružuje postala je preplavljujuća, što nam otežava da čujemo glasove vlastitog unutarnjeg ja", izjavila je Leatrice Eiseman, izvršna direktorica instituta. Cloud Dancer je "svjesna izjava pojednostavljenja" koja nam pomaže pojačati fokus i osloboditi se vanjskih ometanja. Ova boja simbolizira našu želju za "praznim platnom" – za novim početkom i prostorom za kreativnost. U eri transformacije, dok preispitujemo svoju budućnost i mjesto u svijetu, ova diskretna bijela nijansa nudi obećanje jasnoće i reda. Također se nadovezuje na postojeće trendove poput "tihog luksuza", estetike koja cijeni suptilnu, nenametljivu eleganciju bez logotipa.