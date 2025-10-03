Najbolje odjevene slavne osobe u Parizu – od Hailey Bieber do Charlize Theron

Jesen je napokon stigla, što znači da smo usred još jednog mjeseca mode. Posljednjih nekoliko tjedana bilo je vrlo dinamično, s revijama koje su se redale jedna za drugom u New Yorku, Londonu i Milanu. Sada se prezentacije za proljeće/ljeto 2026. polako privode kraju s Tjednu mode u Parizu. Sve je započelo snažno već prvog dana, uz revije poznatih modnih kuća poput Saint Laurenta, Vaquere i Hodakove. Zatim su Louis Vuitton i Lanvin obilježili početak drugog dana, dok se ostatak rasporeda odvija sve do 7. listopada.

Ova sezona je posebno uzbudljiva zbog brojnih promjena kreativnih direktora. Jonathan Anderson predstavio je svoju debitantsku kolekciju ženske mode za Dior. U međuvremenu, Jack McCollough i Lazaro Hernandez imat će svoje debitantske revije za Loewe 3. listopada. No, nije sve novo u Parizu — očekuje se i povratak poznatih dizajnera kao što su Victoria Beckham, Giambattista Valli i Yohji Yamamoto. Pariz je trenutačno najuzbudljivije mjesto na svijetu jer su u njega stigle najveće svjetske zvijezde koje su potpuno zabljesnule u prvim redovima, donosimo galeriju s najboljim celebrity outfitima.