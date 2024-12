Nova godina vrijeme je kada slavimo završetak jedne i početak nove priče, ali i trenutak kada mnogi žele istaknuti svoj stil i energiju. No, što zapravo znači "zablistati"? Prema Juraju Zigmanu (40), jednom od najpoznatijih hrvatskih dizajnera, koji je rodom iz Rijeke, točnije Kostrene, Riječkog predgrađa. Gdje ima radionu i kreira svoje nevjerojatne kreacije. Odgovor ne leži samo u odjeći ili šljokicama, već u stavu, energiji i osmijehu.

U razgovoru sa Zigmanom otkrivamo kako moda za doček može postati osobni manifest, koji su ključni elementi za nezaboravan outfit i što je uistinu važno u novogodišnjoj noći. Bez obzira volite li glamur, opuštenost ili nešto između, Zigman poručuje da je najvažnije zadržati autentičnost i uživati u trenutku.

Što znači 'zablistati' u novogodišnjoj noći 2025. prema Juraju Zigmanu?

"Zablistati" po meni je to kada se istaknemo po nečemu, ostaviti posebni dojam nečim te večeri – možda nekim djelom ili događajem zbog kojeg ćete ostati zapamćeni. Često se dogodi da oni najsređeniji ljudi provedu večer sa strane, dok pažnju plijeni netko tko nije ni razmišljao o svom outfitu.

Kakvu poruku šaljemo odabirom novogodišnjeg outfita – je li moda postala naš osobni manifest?

Iskreno, ljudi se bolje osjećaju kada se srede za taj dan, kada se ljudi osjećaju dobro u svojoj koži, to se primijeti. Tako šalju poruku samopouzdanja i pozitivne energije.

Može li odjeća biti ključ za nezaboravan ulazak u Novu godinu?

Apsolutno ne, ključ za nezaboravan doček su ljudi s kojima ulazite u novu godinu, a ne odjeća koju nosite. Iskustva pokazuju da savršeno isplaniran outfit ne jamči nezaboravan provod.

Kakvu čaroliju donose vaši hit komadi za doček – jesu li stvoreni za ples, osvajanje ili divljenje?

Moji dizajni, posebno glamurozne, izazovne i malo ekstravagantne haljine, garantiraju da ćete biti zamijećeni. Plesat ćeš ako si od volje, a hoćeš li nekoga osvojiti u njoj? Neka se drugi potrude da tebe osvoje.

Jesu li šljokice i glamur ove godine "in" ili se okrećemo neočekivanim trendovima?

Nova godina uvijek iznova donosi šljokice u prvi plan, to je taj dan u godini gdje se uvijek pozicioniraju šljokice negdje pri samom vrhu, bez obzira na trendove tijekom godine, čak i ako su potpuno out. Taj dan jednostavno nema neki trend, taj in, nema stroga pravila – što je super, nosite ono što vas čini sretnima, onako kako ti želiš bilo to s ili bez šljokica, glamurozno ili potpuno opušteno.

Kako kreirati look koji istovremeno odiše luksuzom i izaziva 'wow' efekt?

Luksuz nije nešto što nam je potrebno za "wow" efekt, ona ljepota kojom zračiš bez popratnih efekata. Naravno, upečatljiva haljina može pomoći, ali bez samopouzdanja, niti najluksuzniji komad neće postići željeni dojam. Ključna je isključivo vaša energija i bez neke karizme, sve pada u vodu.

Tko su ikone stila koje zamišljate dok stvarate svoje novogodišnje kolekcije?

Ne radim novogodišnje kreacije. Moje kreacije, žene kupuju tijekom godine, često se nađu na proslavama diljem svijeta, možda bas u nekoj šarenoj dugoj haljini slave Novu godinu na Maldivima. Nisam nikada radio novogodišnje kreacije, iz moje posljednje kolekcije mogu zamisliti na nekim dekadentnim novogodišnjim zabavama…

Hoće li 2025. donijeti smjelost u bojama, krojevima ili detaljima – što je vaš tajni adut?

Svakako će prevladavati ta smjelost u bojama, tonovi koji su topli i rasterećeni šarenilom, ali sve ide jako brzo. Dolaze nam stalno neki novi trendovi, pa nitko više sa sigurnošću ne može potvrdit što točno dolazi i ono najvažnije, koliko će se zadržati… ali ključ je u individualnosti i onome što vas osobno veseli.

Što biste savjetovali nekome tko želi privući pažnju cijele prostorije?

Najbolji način za privući pažnju je osmijeh. To je nešto zbog čega ćete sigurno privući pažnju na sebe. Samo dobra energija i pozitiva!

Može li outfit za doček postati nezaboravna priča o samopouzdanju i odvažnosti?

Naravno, to sam već nešto spomenuo ranije. Odabir pravog outfita učini da se bolje osjećate, bolje se držite, odvažniji ste. No, važno je i opustiti se – kad malo pretjerate s cugom, više nikog nije briga, pa ni tebe više kako izgledaš, meni osobno su ti trenuci kada sve izmakne kontroli najnezaboravniji.

Postoji li modni trend za doček koji biste voljeli 'zabraniti' u 2025.?

Ako bih nešto morao "zabraniti", to bi bile šljokičaste haljine kombinirane s gustim čarapama boje kože od 10000 dena i gležnjačama s niskom petom. Ne znam je li to ikad bio trend, ali kad to vidim baš me ulovi depresija.

Jeste li ikad imali modni 'last minute' trenutak, kada ste morali stvoriti outfit tik pred neki glamurozni događaj?

Da, naravno, često radim "last minute" kreacije. One na kraju baš budu epic.

Gdje i kako najčešće dočekujete Novu godinu – u radnom okruženju, na odmoru ili na nekom glamuroznom eventu?

Radno okruženje nije moj izbor za doček. Najčešće na odmoru, na glamuroznim događajima i ne baš, nekada se dogodi, ali svakako na odmoru.

I za kraj, koji odjevni komad ili outfit ćete vi osobno odabrati za doček Nove godine?

Mislim da ću biti u pidžami i odmarati. Ponekad je najbolji doček onaj u potpunom opuštanju.