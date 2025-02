SAG nagrade: Na crvenom tepihu bilo je nemoguće pronaći lošu kombinaciju

RASKOŠNA IZDANJA

Sinoć je održana je 31. dodjela nagrada Screen Actors Guild Awards koje dodjeljuje Udruženje filmskih i televizijskih glumaca u Los Angelesu. Za razliku od mnogih drugih filmskih priznanja, SAG Awards fokusiraju se isključivo na glumačke izvedbe. Nagrade se dodjeljuju za najbolje individualne uloge, ali i za najbolji ansambl. Ceremoniju je vodila glumica Kristen Bell, nominirana za najbolju glumicu u humorističnoj seriji Nobody Wants This. Među dobitnicima prestižnog kipića ove godine našla su se poznata imena poput Demi Moore, Kierana Culkina, Zoe Saldane i mnogih drugih. Uoči dodjele ovih prestižnih nagrada, slavni su zasjali na crvenom tepihu, u glamuroznim kreacijama. U nastavku izdvajamo neke od najboljih lookova večeri.