Nitko kao Lively: Njezine haljine su čarobne, a svaki outfit je priča za sebe

MODNE KOMBINACIJE

Svi su primijetili da se u posljednje vrijeme događa nešto s modnim odabirom Blake Lively. Posljednjih dana, glumica je šetala ulicama New Yorka i promovirala novi film "It Ends With Us" u luksuznim cvjetnim haljinama, traper komadima i drugim posebnim kreacijama. Ne znamo što se točno promijenilo, ali svako je njezino pojavljivanje u javnosti, zbog novog filma ili povodom lansiranja njezine nove linije za njegu kose, modno zanimljivo. Upravo zbog toga smo u jednu foto galeriju složili pregled fantastičnih outfita prekrasne Blake Lively koja nam može biti inspiracija za nove modne kombinacije. Trenutno film promovira u Londonu, opet u posebnim izdanjima.