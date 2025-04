Najluđi outfiti na Met Gali kroz godine - od kostima mačke do svijećnjaka

BIZARNE KREACIJE

Met Gala se tradicionalno održava svakog prvog ponedjeljka u svibnju, a ovogodišnje izdanje čeka nas 5. svibnja. Tema Met Gale 2025. glasi: "Superfine: Tailoring Black Style". Iako još uvijek nema mnogo detalja o pravilima odijevanja, Vogue otkriva kako će izložba istraživati stil Afroamerikanaca kroz prizmu dandizma – od 18. stoljeća do danas. Predsjedatelji Met Gale 2025. bit će Colman Domingo, Lewis Hamilton, A$AP Rocky, Pharrell Williams i Anna Wintour, dok će počasni predsjedatelj biti LeBron James.U čast nadolazeće Met Gale 2025, prisjećamo se najupečatljivijih i najneobičnijih izdanja dosad – od Kim Kardashian potpuno prekrivene u crno, do Jareda Leta koji je na crvenom tepihu nosio... vlastitu glavu. A, dok s nestrpljenjem čekamo što će nam ove godine pripremiti slavne osobe, prisjećamo se nekih od najluđih, najneočekivanijih i najzabavnijih izdanja s prethodnih Met Gala večeri. Od Kim Kardashian potpuno zakopčane u crnu Balenciagu do Jareda Leta u kostimu mačke.