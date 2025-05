Stil koji želimo kopirati: Hailey Bieber s lakoćom nosi bermude i koktel-haljinu

Američki model Hailey Bieber ponovno je dokazala da je modna ikona današnjice ultimativna modna ikona današnjice – bez obzira na to je li u ležernom izdanju na ulicama New Yorka ili u elegantnoj večernjoj haljini spremnom za crveni tepih. Jučer je nastavila niz svojih elegantnih street style izdanja, pojavivši se u New Yorku u preslatkoj proljetnoj kombinaciji koja nas je potpuno inspirirala za nadolazeći vikend.

Prva kombinacija je ležerna i casual. Crna bazična majica kratkih rukava, široke capri hlače, nezaobilazna bejzbol kapa – idealan spoj udobnosti i minimalističkog chica. Posebno su iznenadile Tony Blanco japanke s kitten petom koje su bile više elegantne nego ležerne. Ovaj look idealan je za kopiranje, a može se nositi na brzinsku kavu ili šoping, a svejedno privlači poglede zahvaljujući jednostavnom, ali efektnom stilu.

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

U svom drugom izdanju, Hailey je transformirala svoj look u elegantan i svečan koji se lako može kopirati za proljetne svečanosti poput vjenčanja ili krštenja. Manekenka je uskočila u mini haljinu boje baby plave iz Gucci kolekcije za proljeće/ljeto 1998., iz razdoblja kada je Tom Ford bio na čelu brenda. Haljina je imala elegantni izrez u obliku čamca, kroj koji prianja uz tijelo i suptilne linije preko gornjeg dijela. Osvježila je svoj vintage ulov parom kontroverznih prozirnih štikli Gianvita Rossija.

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Hailey s lakoćom balansira između sportske elegancije i ženstvenosti, uvijek je autentična, uvijek svoja. Upravo zato je mnogima modni uzor i inspiracija za svakodnevne i posebne prilike.

Ako te Haileyina kombinacija potaknula da u svoju proljetnu garderobu dodaš još jednu haljinu, inspiraciju možeš potražiti u high street trgovini poput Zare koja često u svojoj ponudi ima pregršt satenskih mini i midi haljina.

Zara - 29,95 €

Zara - 39,99 €

About You - 14,99 €

About You - 29,90 €