S dugom kosom možeš odlično izgledati i u 50-ima: Ove slavne dame to dokazuju

LJEPOTA BEZ GRANICA

Mnoge od nas cijeli život provode puštajući kosu, samo da bi je u nekom trenutku potpuno ošišale kad dođemo u određene godine. Poput nepisanog pravila, žene osjećaju da moraju skratiti kosu kad navrše srednje godine. No, čini se da su prve četiri godine 2020-ih donijele nešto novo – sve snažniji pomak prema prihvaćanju vlastitih godina i odbacivanju društvenih normi koje nam nameću kako bismo "trebale" izgledati. Umjesto toga, sve se više fokusiramo na ono što nas ispunjava i čini sretnima. Mogućnost da 70-ima nosimo kosu do struka postala je simbol te promjene. Poznate žene koje ponosno nose dugu kosu, bez obzira na godine, snažno nam ukazuju da ne postoji "pravilna" frizura za bilo koju dob, a osobito ne u 50-ima i dalje. Popis tih žena je impresivan: Sarah Jessica Parker, Monica Bellucci, Julianne Moore, Jennifer Lopez, Naomi Campbell – sve one ponosno nose kosu ispod ramena, a u galeriji pogledaj njihove frizure i inspiriraj se.