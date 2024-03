Poput bisera: Pearl skin je novi beauty trend koji je zavladao TikTokom

Topliji dani su već stigli, a kada je riječ o beuty svijetu, to znači samo jedno - manje šminke! Nakon zimskih dana, vrijeme je da svoju kožu "počastimo" laganijim proizvodima. Kao i svake godine nas očekuju novi make up trendovi, a ovoga proljeća je to "pearl skin", koji je postao viralan. Karakterizira ga nježan, blistav i prirodan izgled kože, a njegovu popularnost dokazuje hashtag #pearlskin koji je na TikToku prikupio preko 40 milijuna pregleda.

'Pearl skin'

Sjajno lice poput bisera postiže se laganom šminkom, odaje dojam zdravog sjaja i ne izgleda kao da nosite previše proizvoda.

Ako se vratimo na prošlu godinu, možemo primijetiti da je bio popularan trend "glass skin", kojega također karakterizira koža zdravog sjaja s minimalnom šminkom. Iako su vrlo slični, "pearl skin" za razliku od prošlogodišnjeg trenda podrazumijeva sedefast sjaj poput bisernog. Najčešće "pearl skin" make up lookovi izgledaju vrlo prirodno, pa je to odličan način šmnkanja za svaki dan.

Sličnosti s trendom iz 2016.

Neke sličnosti ga vežu i uz make up koji se posebno nosio 2016. i 2017. godine, a karakterizirao ga je jak highlighter na licu. Sada je sjaj ipak malo suptilniji te je ključno da cijelo lice blista, a ne samo određeni dijelovi poput jagodica ili nosa.

Kako postići sjajni izgled kože?

Ono što je uvijek puno važnije od šminke je svakako pravilan i redovan skincare. Kako bi postigla ovaj trend, ključno je upravo da kožu dobro pripremiš i hidratiziraš. Za impresivan biserni sjaj, na lice nanesi proizvode sa sitnim šljokicama koje će se stopiti s tvojom kožom.

Kremasti proizvodi umjesto praškastih

Već nekoliko godina su u trendu kremasti proizvodi poput tekućeg sjenila, rumenila i highligtera. Upravo s takvim proizvodima ćeš lakše postići "pearl skin". Dobra vijest je da ovaj look možeš postići čak i ako voliš nositi "full make up", a ne isključivo minimalnu šminku.

Igraj se sa šminkom

U slučaju da koristiš puder, u njega umiješaj tekući ili kremasti highlighter i tako ćeš istovremeno dobiti pokrivnu moć i sjaj. Također su dobrodošli rumenilo i bronzer sa šljokicama, kao i sjajilo koje će tvojim usnama dati volumen i svježinu.