Evelin Benković i ove godine je sudjelovala na London Fashion Weeku

Upravo takvu jedinstvenu priliku okusila je poznata zagrebačka hairstylisica Evelin Benković, nakon što je već drugi put dobila poziv da sudjeluje i svoju kreativnost pretvori u djelo na prestižnom London Fashion Week-u. Čast poput ove, svojevrsni je dokaz njezine izvrsnosti, predanosti i ljubavi prema onome što najbolje radi, a iskustvo koje se stiče na svjetskom modnom događanju poput ovog, nemjerljivo je.

I ovoga puta, Evelin je bila u timu svjetski poznatog frizera Nicka Irwin-a, a dizajneri čijim modelima su stvarali čaroliju kroz nevjerojatne stylinge kose bili su Adam Frost, NOKI, Sabirah i Kay Kwok.

„Ovaj me se put još više dojmio dolazak u taj "drugi svijet": u nešto što nije svakodnevno i s čime nemamo previše doticaja. Ta posebna vibra, estetika, lifestyle, shvaćanje umjetnosti i kreativnosti... Fantastičan osjećaj! Međutim, rad na London Fashion Weeku je zaista i jako stresan i tempo je izrazito intenzivan. Onako kako sam i mislila da će biti pa puta deset! Istovremeno, to je onda ogroman prostor za rast u tih nekoliko dana. Prvo, usavršavanje skillova i ta tehnička strana, gdje se otvaraju mnoge prilike za učenje, pogotovo od Nicka na čemu sam iznimno zahvalna. Međutim, ono drugo što je meni ovaj put bilo još veće i važnije, je taj osobni rast i uspješan izlazak iz jako stresnih situacija kad se moraju suspregnuti i suze, treseš se, sve je hektično, ali ti to izdržiš i daš svoj apsolutni maksimum i još se na kraju super zabaviš. Jako puno sam spoznala sama o sebi, rekla bih da sam "izrasla barem pola metra" pametnija i bolja. Jako sam ponosna na sebe zato što sam stvarno otišla daleko i pobijedila samu sebe“ – dodaje Evelin.

Odlazak u London je prilika naučiti, prilika da se iz prve ruke osjeti „diktiranje trendova“ i to među kolegama iz cijeloga svijeta, a Evelin je i ovoga puta pokazala svoju kreativnu stranu, svoju strast i vještine kojima već godinama barata i mijenja industriju kojom se bavi iz sezone u sezonu.