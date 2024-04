Ovo je top 7 proizvoda koje trebate dodati u kozmetičku torbicu

Nakon duge i sive zime konačno je stiglo proljeće, mnogima omiljeno godišnje doba. Proljeće je simbol buđenja, svjetlosti i novih početaka koji u nama izaziva poriv da se pokrenemo, promijenimo sve ono čime nismo zadovoljni, odbacimo loše i stare navike, isprobamo nešto novo i napravimo nešto za sebe.

Idealno je vrijeme da se ponovno posvetimo sebi, istražimo nove okuse, mirise, da se inspiriramo novim bojama i da uživamo u svim onim malim stvarima koje nas vesele, potiču samopouzdanje i pomažu nam da zasjamo. Da, definitivno je vrijeme i da obnovimo kozmetičku torbicu te je osvježimo novim proizvodima koji će unijeti dašak proljeća u našu make-up beauty rutinu. U potrazi za proizvodima koji nam pomažu da postignemo svježiji izgled lica, prirodni sjaj, ali i omogućavaju da se poigramo življim i intenzivnijim bojama kakve priliče buđenju prirode, u dm katalogu smo pronašli nekoliko fantastičnih preparata dekorativne kozmetike kao stvorenih za proljetno eksperimentiranje.

Nije naodmet napomenuti da je ovo odličan trenutak za proljetni shopping dekorative jer je u tijeku promotivna kampanja u okviru koje kupnjom dva ili više proizvoda odabrane dekorativne kozmetike u prodavaonicama dm-a ili u dm online shopu, uz predočenje svoje dm active beauty kartice, ostvarujete 15x više bodova, a za kupnju u prodavaonicama dm-a u vrijednosti iznad 25 € na dar dobivate elegantnu kozmetičku torbicu. Promocija traje od 1.4. do 30.4. i uključeni su već dobro poznati renomirani brendovi. Naravno, sve omiljene dm proizvode možete pronaći i u aplikaciji 'Moj dm', a mi vam donosimo nekoliko naših proljetnih favorita.

PUPA Dreamscape translucente highlighter – 001 Daydream, 10 g - 26,90 €

Za zdravi sjaj lica i pravi proljetni glow efekt, odličan izbor je PUPA Dreamscape highlighter koji sadrži hibridnu gel-puder formulu. Ovaj highlighter savršena je kombinacija puderastih, pečenih i kremastih proizvoda koji koži daje svježinu i blistavost. Nježna ružičasta boja stapa se sa zlatnom i stvara nježnu nijansu na licu. PUPA Dreamscape highlighter naglašava i posvjetljuje lice uz prirodan blistav finish.

Milani Highly Rated Lash Extensions maskara, 1 kom. - 17,95 €

Svi smo konstatno u potrazi za maskarom koja neće ostavljati grudice, neće se razmazivati, ali će zato vizualno produžiti trepavice i otvoriti oko. Milani Highly Rated Las Extension maskara dramatično izdužuje i podiže trepavice te stvara efekt umjetnih trepavica. Posebna Tubing tehnologija produljenja trepavica nadahnuta je Japanom i obavija svaku trepavicu polimerima nalik na cjevčice za trenutnu duljinu i podizanje. Još jedna odlična karakteristika ove maskare jest to što ostaje postojana i do šesnaest sati, što znači da se u međuvremenu neće ljuštiti, razmazivati i stavljati tamne mrlje oko očiju. Dodatni bonus je i to što Milani Highly Rated Las Extension maskara sadrži formulu sa shea maslacem i uljem ricinusovih sjemenki koji pomažu u njezi i regeneraciji trepavica.

MAYBELLINE NEW YORK Perfector 4-in-1 Glow Liquid Foundation – 1.5 Light Medium, 20 ml - €15.90

Idealan za proljetno vrijeme i praktičan za korištenje i nanošenje, MAYBELLINE NEW YORK Perfector 4in1 Glow je primer, korektor, highlighter i BB krema u jednom. Ovaj inovativan tekući puder istovremeno priprema kožu, pokriva nedostatke, ističe njezin sjaj i izjednačava ten uz blagu pokrivnu moć. Zahvaljujući jedinstvenom trenutnom anti-age učinku, prekrit će čak i pigmentacijske mrlje i staračke pjege, a posebno izbalansirana formula omogućava lako i jednostavno nanošenje. MAYBELLINE NEW YORK Perfector 4in1 Glow tekući puder savršeno se prilagođava tenu, a koža odmah postaje čvršća, glađa i sjajnija.

MAX FACTOR Miracle Pure tekući korektor – 02 Buff, 1 kom. - 12,90 €

Za svjež i odmoran pogled potreban nam je kvalitetan korektor koji će izbrisati podočnjake, sve tragove umora i ublažiti sitne borice. Izvrsnim izborom za sve ove zadatke pokazao se MAX FACTOR Miracle Pure tekući korektor, koji posvjetljuje i pruža blistav izgled područja ispod očiju. Ovaj korektor s lakoćom prekriva podočnjake i zaglađuje fine bore oko očiju. Nadogradiva formula sadrži kofein koji pomaže u smanjenju oticanja podočnjaka te vitamin C koji posvjetljuje kožu. MAX FACTOR Miracle Pure korektor dostupan je u tri nijanse i idealan je izbor za budan i svjež proljetni izgled.

PUPA Vamp! lak za nokte – 129 Fancy Lilac, 9 ml - 9,95 €

Fantastična proljetna inovacija kakvu smo čekali je PUPA Vamp! lak za nokte, prvi lak s mirisom na tržištu. Visoka koncentracija parfema u formuli daje noktima delikatan i dugotrajan miris koji se otkriva kada se lak osuši. Uz to što je mirisan i prekrasnih boja, Vamp! lak za nokte je 3D gel teksture s ekstremnim sjajem, a formula je otporna na guljenje. Možda ste već i sami primijetili, pakiranje imitira oblik ikonske PUPA Vamp! maskare. Četkica Vamp! lakova sadrži 300 zaobljenih čekinja, što znači da se lak može jednostavno, ujednačeno i lako nanijeti na nokte.

Milani Baked rumenilo – 12 Bella Bellini, 3,5 g - 17,20 €

Ništa ne govori proljeće kao rumeni obrazi sa zdravim sjajem i malo onog zamamnog glow efekta koji licu daje blistavi izgled. Baš za postizanje takvog učinka, izvrstan su izbor Milani Baked rumenila. Riječ je o rumenilima bogatima pigmentom koja se mogu nadograditi te koja pristaju svakom karakteru i ističu obraze na svakom tonu kože. Zanimljivost koju svakako moramo istaknuti je da su Baked rumenila zaista pečena na suncu na talijanskim pločama od terakote kako bi na koži ostao topli sunkissed sjaj. Oblikujte, konturirajte i naglašavajte svoje najbolje karakteristike za glamurozan izgled.

L'ORÉAL PARiS Color Riche Satin ruž za usne – 112 Paris Paris, 4,8 g - 12,90 €

Za potpuni proljetni look biramo snažnu boju na usnama inspiriranu žarkim bojama proljetnog cvijeća. Baš iz tog razloga naš je izbor L'Oréal Paris Color Riche Satin sa svojom linijom ruževa za usne koji imaju bogat, profinjen i postojan pigment, a dolazi u četiri očaravajuće nijanse. Tekstura Color Riche Satin ruža za usne je kremasta i obogaćena njegujućim sastojcima i ostavlja naše usne mekanima i nahranjenima te nježnima na dodir.

Novi beauty brandovi koje se isplati probati

Ako vam je potrebno još malo ideja za vaš novi proljetni look, uvijek je možete naći u prodavaonicama dm-a, gdje možete dobiti usluge savjetovanja i informirati se o najnovijim trendovima u svijetu ljepote, njege i brige o zdravlju. Kao izvrsno mjesto za inspiraciju, tu je uvijek i dm online shop sa svim potrebnim informacijama o novim i već dobro poznatim proizvodima, kao i dm katalog. A izvrsna prilika za inspiraciju i lovljenje koraka s novim trendovima u svijetu ljepote je i ove godine bio dm beauty break, već tradicionalno dm-ovo beauty događanje i to najveće do sada, na kojem su predstavljeni mnogi novi zanimljivi i inovativni proizvodi za njegu i ljepotu.

Jedan od njih je korejski skincare brend beauty of joseon, odnedavno dostupan u prodavaonicama dm-a i dm online shopu, koji povezuje ono najbolje između tradicionalne korejske holističke medicine i biljnih sastojaka. Mnogo pažnje privukao je brend Hvaroma čiji su proizvodi, primjerice kreme za lice, bazirani na cvjetovima smilja, masline, ekstrakta nevena te drugih biljaka poznatih po blagotvornom i njegujućem učinku na kožu, a dolaze s otoka Hvara.

Na dm beauty breaku predstavljena je nova linija Olival Routeen, namijenjena njezi kože tinejdžera i mladih, te proizvodi brendova za njegu kože Byphasse, Equilibra, Melem i SKIN1004. Od dekorativne kozmetike mnogo pažnje su privukle nove tekuće konture i rumenila brenda Aura, a gosti su mogli isprobati dodatke prehrani gaia naturelle, sokove Pulse Shake, proizvode za oralnu higijenu BlanX te proizvode za oblikovanje i stiliziranje kose Remington.

Sadržaj nastao u suradnji RTL native kreativnog tima i dm-a!