Plavi Orkestar priredio dvosatni emotivni spektakl u zagrebačkoj Areni

"Takav jedan intenzivan doživljaj koji smo večeras doživjeli, on se može osjetiti samo dan poslije. Imam potpuni 'burn-out' osjećaja jer je i Pava tu s nama, Zagreb nas je ovako toplo dočekao. Cijelo vrijeme nas je Zagreb zapravo držao na rukama i nije dao da padnemo u trenutku kada smo postali osjetljivi i tanki. Još jednom se potvrdilo to čudo koje ne možemo pravilno analizirati zašto je to tako s Plavim Orkestrom, a možda nikada niti nećemo saznati", poručio je emotivni frontmen Saša Lošić Loša nakon završetka koncerta koji su otvorili pjesmom "Kad si sam druže moj".