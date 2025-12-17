Frizure slavnih žena koje su obilježile 2025., a želimo ih kopirati sljedeće godine
Profimedia
Frizure 2025.
Pamela Anderson zakoračila je ove godine u potpuno novu eru prirodne ljepote, njen 'ginger shag' daje kosi volumen, a cijelom looku dašak hrabre ženstvenosti.
1 / 15
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Galerije
OD ZENDAYE DO PAMELE

Frizure slavnih žena koje su obilježile 2025., a želimo ih kopirati sljedeće godine

Žena.hr
17. prosinca 2025.

Svaka od nas može imati svoj trenutak transformacije – i to nije nešto što je rezervirano samo za naše životne faze slomljenog srca - a baš ništa ne inspirira poput transformacije slavne osobe. Samo u proteklih nekoliko mjeseci, imale smo prilike svjedočiti nizu nevjerojatnih promjena koje svakako vrijedi kopirati. Od šik bobova, poput valovitog loba Leighton Meester, do dramatičnih promjena boje kose iz plave u smeđu - i obratno. Bixie trend - pola pixie, pola bob - bio je jedan od najtraženijih stilova u 2025. godini.

Čak i veteranke poput Nicole Kidman i Pamele Anderson iskoristile su priliku za svjež, moderan izgled koji nadopunjuje njihovu eleganciju. Ove transformacije nisu samo vizualna promjena - one odražavaju osobnu snagu, samopouzdanje i kreativnost, čineći ih savršenom inspiracijom za svaku čitateljicu koja traži svoj vlastiti 'chameleon moment.'

Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx