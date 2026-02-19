Fantastični outfiti u bojama sa zagrebačke špice su pravi vjesnici proljeća

Iako se zima još ne predaje u potpunosti, zagrebačka špica već najavljuje najljepše doba godine - proljeće. Neutralni tonovi i dalje dominiraju, ali tu i tamo iskoči neki pastelni kaput u nježno roza ili baby plavoj nijansi, torbica u veseloj boji ili šal koji odmah podiže cijeli outfit. To su mali proljetni nagovještaji koji dokazuju da za efekt ne treba puno - ponekad je dovoljan samo jedan detalj.

Tako je špica prošle subote izgledala kao modni laboratorij: neutralna odjeća u kombinaciji s jednim živim detaljem odmah izgleda svježe i moderno. Kaput ili dolčevita u boji daju dojam da ste sezonu uhvatili u letu, dok minimalistička obuća i neutralne hlače drže look elegantnim. A kada se tu doda šal s uzorkom ili zanimljiv remen, outfit od običnog postaje “wow”.

Najbolje od svega je što ovakve kombinacije, koje je ekskuzivno za Žena.hr snimio Dosadni Fotograf, nije teško kopirati. Pastelne nijanse, nježni printovi i mali akcenti u boji lako se uklapaju u garderobu, a proljetna energija odmah se osjeti u cijelom looku.