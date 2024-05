Uzbuđenje i osjećaj slobode koji donosi povratak sunca sve nas motivira da budemo aktivniji i produktivniji. Za one koji vole biti u pokretu ili se aktivno bave vježbanjem na otvorenom, važno je na vrijeme zaštititi svoje tijelo, kako izvana tako i iznutra da bi olakšali svaki korak putovanja prema zdravom i aktivnom načinu života.

U potrazi za proizvodima koji nam pomažu da postignemo savršeni balans organizma, ali i njegovan i zdrav izgled, u novom dm katalogu smo pronašli nekoliko fantastičnih preparata kao stvorenih za nadolazeće aktivnosti na suncu.

Treba napomenuti da u prodavaonicama dm-a ili u dm online shopu od 1.5. do 31.5.2024. svi kupci uz predočenje svoje dm active beauty kartice dobivaju 15x više bodova za kupnju dva ili više proizvoda za njegu tijela - od losiona, mlijeka za tijelo, krema za ruke, univerzalnih krema, proizvoda za depilaciju, dodataka prehrani, proizvoda za sport i mršavljenje te instant napitaka. Također, ovdje valja istaknuti dm marku Sportness koja nudi čitav niz proteinskih proizvoda od kojih smo neke izdvojili u nastavku, a sve omiljene dm proizvode možete istražiti i u aplikaciji 'Moj dm'.

Mi pak donosimo TOP 7 proizvoda koji će jako dobro doći onima koji uživaju u aktivnostima poput energičnih jutarnjih trčanja do opuštajućih šetnji pod suncem. Vjerujte, ovih sedam proizvoda iz novog dm kataloga postat će vaši neizostavni suputnici i pružiti vam svu potrebnu zaštitu i njegu dok istražujete svijet oko sebe.

Jeste li spremni za akciju? Krenimo!

Ovaj dodatak prehrani, osim vitamina E koji štiti stanice od oksidativnog stresa, sadrži i 100 posto prirodni havajski astaksantin i ulje šafranike. Astaksantin je prirodni karotenoidni pigment i moćan antioksidans, a pomaže i u smanjenju oštećenja kože od sunca, smanjenju bora i poboljšanju elastičnosti. Istraživanja su pokazala da astaksantin može poboljšati sportsku izvedbu tako što povećava izdržljivost, smanjuje upalu mišića i pospješuje oporavak nakon vježbanja. BioAstin s prirodnim, havajskim astaksantinom stoga je omiljen dodatak prehrani sportašima, ali i svima koji se na vrijeme žele pripremiti za dužu i bezbrižnu izloženost suncu.

Za sve oni koji su stalno u pokretu čak i kad ne treniraju, u torbi je uvijek zgodno imati proteinsku pločicu, a osim kao izvor proteina i energije, ova pločica od bijele čokolade ukusna je i zasitna hrskava slastica. Pločica s bjelančevinama idealan je dodatak prehrani za sportaše i može pridonijeti prirodnom rastu i održavanju mišićne mase.

Sportness proteinski keks s okusom čokoladnih keksića idealan je međuobrok, poslastica za pauzu ili desert, a pogodan je i za vegane. Proteinski keksići su odličan način da zadovoljite želju za slatkišima dok istovremeno unosite proteine, što ih čini popularnim među sportašima, fitness entuzijastima i osobama koje se žele pridržavati zdrave prehrane.

Sportness izotonični napitak je napitak s ugljikohidratima i elektrolitima voćnog okusa crvene naranče. Izotonični napitci su popularni među sportašima i aktivnim pojedincima zbog svoje sposobnosti brze hidratacije i opskrbe tijela potrebnim elektrolitima i ugljikohidratima. Vitamin C pomaže u održavanju normalnog energetskog metabolizma i štiti stanice od oksidativnog stresa. I da, jako je ukusan i osvježavajuć!

A ako želite svoj izotonični napitak uvijek imati pri ruci, Equa boca savršena je za to. Equa Timeless Matcha boca od nehrđajućeg čelika, osim što je izdržljiva, ekološki je prihvatljiva. Njezin elegantan dizajn i zelena boja inspirirani su umirujućom prirodom matcha čaja.

Ovaj brend dobro je poznat po svom Lactourea mlijeku za tijelu s visokim udjelom uree koja vlaži i njeguje kožu, a Lactourea Firming linija idealna je za ljeto jer osim njege i potrebne hidratacije koju koža dobiva iz uree, u sebi sadrži i kolagen koji obnavlja i učvršćuje kožu stimulirajući sintezu kolagena za poboljšanje tonusa i elastičnosti kože. Ako želite da vam je koža hidratizirana, elastična i čvrsta unatoč čestoj izloženosti sunčevim zraka i tuširanju, ovo je idealan preparat za vas.

Byphasse Royal Jelly hranjivo mlijeko za tijelo s matičnom mliječi hrani i daje koži gipkost i osjećaj ugode. Matična mliječ bogata je antioksidansima poput vitamina C i E, koji pomažu u neutralizaciji slobodnih radikala, a to može pomoći u zaštiti kože od oštećenja uzrokovanih UV zračenjem, onečišćenjem okoliša i drugim štetnim čimbenicima. Također, matična mliječ može potaknuti proizvodnju kolagena i elastina, što su ključni proteini za zdravlje kože. To može pomoći u poticanju obnove kože, smanjenju sitnih linija i bora te održavanju čvrstoće i elastičnosti kože. Rekreativci i sportaši na otvorenom stoga vole koristiti proizvode na bazi matične mliječi jer ima višestruke blagodati!

Pravilna i pravovremena suplementacija ključna je za očuvanje zdravlja kože tijekom ljetnih mjeseci te za sprječavanje negativnih utjecaja UV zračenja na kožu, a dm ima cijelu liniju proizvoda koji u tome pomažu. Osim Sportness asortimana idealnog za sve one koji žele uvesti dodatne proteine u prehranu, novi dm katalog donosi i čitav niz proizvoda za njegu tijela iznutra - od vitamina E, beta-karotena do kalcija. Naravno, tu su i proizvodi za njegu tijela izvana, od gelova za tuširanje do mlijeka za tijelo na bazi aloa vere, kolagena, salicilne kiseline i uree koje možete pogledati i u aplikaciji 'Moj dm'.

Sadržaj nastao u suradnji RTL native kreativnog tima i dm-a!