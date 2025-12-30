'Znam kako dišeš': Hvaljena dramska serija s Jasnom Đuričić i Emirom Hadžihafizbegovićem stigla je na platformu Voyo!

Već prva scena serije najavljuje kako gledatelje čeka snažna i emotivno nabrijana priča. Na vrhu sarajevskog nebodera stoji dječak Emir

Na platformu Voyo stigla je hvaljena bosanskohercegovačka dramska serija 'Znam kako dišeš' autorice Jasmile Žbanić. Njezino ime i postignuća već su dovoljan poziv na gledanje, no sjajan glumački cast, predvođen Jasnom Đuričić i Emirom Hadžihafizbegovićem, zanimljiva radnja i teme na koje se u društvu često spušta pogled onda kada to ne bi trebalo činiti, savršen su recept za moćni uradak koji dugo ostaje urezan u pamćenje gledatelja.

Već prva scena serije najavljuje kako gledatelje čeka snažna i emotivno nabrijana priča. Na vrhu sarajevskog nebodera stoji dječak Emir. Nakon nekoliko minuta prilazi rubu i skače u provaliju. Njegovo samoubojstvo izaziva šok i nevjericu ne samo u susjedstvu, nego i u cijelome Sarajevu, a istraga je dodijeljena tužiteljici Neveni Murtezić (Jasna Đuričić).

Kao predana samohrana majka 17-godišnjeg Dine, za Nevenu ovaj slučaj odmah dobiva emotivan predznak, pa se trudi dati sve od sebe i radi dan i noć. U isto vrijeme, privatni život joj se u potpunosti raspada; u procesu je razvoda, svoje emocije potiskuje, živi u derutnom stanu u koji je preselila zajedno sa sinom i trudi se obuzdati sve njegove tinejdžerske hirove.

No Nevena i ne sluti da će joj život ubrzo pretvoriti u još veći pakao. Otac preminulog dječaka, Goran (Emir Hadžihafizbegović), traži detaljnu istragu i otkriva mučne detalje – Emir i njegov najbolji prijatelj bili su sustavno zlostavljani, pa čak i silovani u školi, a čini se kako su to činila djeca dobrostojećih i utjecajnih roditelja. Sve to dovelo je njihovog sina do ruba, a njima bespovratno uništilo život.

No glavni svjedok je nedostupan policiji, tužiteljima trebaju dokazi, a Emirovi roditelji pod svaku cijenu žele pravdu i odlučuju se na radikalan korak jer više ne mogu čekati - objavljuju imena djece koja su, navodno, zlostavljala njihova sina. Za Nevenu taj će trenutak promijeniti sve kad među imenima nasilnika ugleda ime svoga sina Dine...

O autorici i scenaristici serije 'Znam kako dišeš' Jasmili Žbanić najbolje govore njezina međunarodna postignuća i nagrade. Jedna od najvažnijih redateljica u regiji osvojila je Zlatnog medvjeda na Berlinaleu za svoj film 'Grbavica' iz 2006. godine, dok drama 'Quo Vadis, Aida' o masakru u Srebrenici osvaja niz međunarodnih nagrada, uključujući priznanja u Rotterdamu, Göteborgu, Independent Spirit Awards, LUX Audience Award i više prestižnih priznanja Europske filmske akademije – uz nominaciju za Oscara i dvije BAFTA nominacije. Na 78. Venecijanskom filmskom festivalu dodijeljena joj je i posebna nagrada za izuzetan doprinos filmskoj industriji, Women in Cinema Award.

Uz nju, valja istaknuti suautora serije Damira Ibrahimovića te koscenaristicu Elmu Tataragić. Redatelji su Alen Drljević i Nermin Hamzagić.

Dodatnu dimenziju ovoj snažnoj priči svakako daje vrhunski glumački cast, predvođen maestralnom Jasnom Đuričić, koja uvjerljivo utjelovljuje tužiteljicu rastrganu između obitelji i pravde, te uvijek sjajnim Emirom Hadžihafizbegovićem, kao i Lazarom Dragojevićem, Mirvadom Kurićem, Kemalom Rizvanovićem, Jelenom Kordić Kuret, Erminom Bravom i Selmom Alispahić.

'Znam kako dišeš' na samom je početku privukla pozornost kako domaće, tako i svjetske javnosti. Naime, premijerno je prikazana u glavnom programu 80. Venecijanskog filmskog festivala, čime je dobila iznimno priznanje i snažan vjetar u leđa. Uz to, osvojila je čak sedam nagrada Srce Sarajeva u kategoriji dramskih serija, a publika ju je na platformama ocijenila iznimno visokom prosječnom ocjenom (IMDB: 8.0), potvrđujući da je riječ o naslovu koji snažno odjekuje.

U samo šest epizoda, serija 'Znam kako dišeš' pruža intenzivno emotivno iskustvo te s precizno izgrađenom napetošću propitkuje važne društvene teme, poput vršnjačkog nasilja, istražuje kompleksni odnos roditelja i djece te pokazuje koliko daleko smo spremni ići kako bismo zaštitili svoje najmilije, čak i onda kad sumnjamo u njih, ali i kako sustavi moći oblikuju istinu.

'Znam kako dišeš' jedna je od onih serija koje ostavljaju trag i koje se dugo pamte, a dostupna je odmah na platformi Voyo!