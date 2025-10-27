Veliki finalni tjedan 'Sjena prošlosti': Tko traži iskupljenje, a koga čeka nova prilika za sreću?

Ovaj tjedan, od ponedjeljka do četvrtka u 20.15 sati, gledatelje RTL-a očekuju finalne epizode 'Sjena prošlosti', serije koja je u proteklih godinu dana zaludjela Hrvate i postala svojevrsni domaći televizijski fenomen

Intrigantna, urbana saga o četiri prijateljice i njihovi zamršeni odnosi koji sežu duboko u prošlost oduševili su domaće gledatelje, koji su se od prvih epizoda snažno povezali sa slojevitim likovima, svevremenskim temama, zajedno pogađali ubojicu i dijelili emocije sa stanovnicima najpoznatijeg imaginarnog kvarta u Hrvata.

Bilo da obožavaju "kraljicu" Martu i njezine ponekad neobjašnjive poteze, navijaju za sreću Olge i Šimuna ili ih, pak, nasmijavaju šašavi bračni problemi Paule i Tome, serija je gledatelje uvukla u vrtlog šarolikih ljudskih odnosa i sudbonosnih odluka koje mijenjaju živote.

RTL

Osim misterija, javnost su kod 'Sjena prošlosti' zaintrigirale i sve tajne, laži i odnosi koji se odražavaju na glavne likove, redom snažne žene s čijim su se karakterima svi gledatelji na svoj način mogli poistovjetiti. Svaka nova spoznaja donosi napetost, svaka laž nosi neku težinu, a ono što se jednom činilo sigurnim u ovom kvartu baš uvijek postaje nepredvidivo.

Veliko finale

Brojni obrati i tajne obožavatelje već mjesecima drže prikovanima uz male ekrane, a ovaj tjedan na redu su napete finalne epizode!

RTL

Marti u posjet nenajavljeno stiže brat Robert, koji je pušten na uvjetnu slobodu. Želi se iskupiti, no Marta mu ne vjeruje. Rimac je vraćen na posao i ne želi odustati od potrage za Blankom. Karlu se život raspada, primoran je prodati firmu. Olga i Marta se sukobe na Edinu grobu. Kasnije, Marta ima halucinaciju u kojoj joj se ukazuje Edo, koji joj pokazuje kako izgledaju posljedice njezinih odluka i tjera je da preispita svoje postupke.

Može li Marta pokazati svoju drugu stranu? Hoće li uspjeti zaustaviti Karla prije nego što zauvijek ode iz grada? Je li Olgi i Šimunu suđen sretan kraj i hoće li svatko dobiti ono što zaslužuje?

RTL

Finalni tjedan 'Sjena prošlosti' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 20.15 sati na RTL-u, a 24 sata prije emitiranja na televiziji i na platformi Voyo.