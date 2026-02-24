403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Fun
'VEČERA ZA 5'

Večeras kuha Varaždinka Nataša: 'Sigurno neće pripremati ribu, nego neki dobar komad mesa'

Žena.hr
24. veljače 2026.
Večeras kuha Varaždinka Nataša: 'Sigurno neće pripremati ribu, nego neki dobar komad mesa'
RTL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Ove sezone osim vrhunske večere, domaćini za pobjedu moraju osigurati i vrhunsku atmosferu, koja se posebno ocjenjuje

Nakon što je Mahir probio led i za jučerašnju večeru osvojih visokih 70 bodova, danas će njega, Lukreciju, Marka i Petra ugostiti voditeljica trgovine u jednom trgovačkom centru, Nataša Manjarić. Porijeklom Varaždinka, Nataša živi u Zagrebu već devet godina.

Poslom zarađuje za život, ali ne skriva kako joj je posebna strast briga oko vrta i izrada rukotvorina. „Ja sam kreativna duša, volim sve stvarati rukama pa tako volim i svoj vrt, uzgojiti svoje povrće, svoje voće, imati svoj pekmez“, kaže današnja domaćica i dodaje: „Kuham svakodnevno. Volim kuhati svašta, volim isprobavati nove začine, ne bježim od tradicionalnog, ali uvijek mora biti taj moj završni touch, moja završna nota i uživam u tome.“

Večeras kuha Varaždinka Nataša: 'Sigurno neće pripremati ribu, nego neki dobar komad mesa'
RTL

Nataša će svojim gostima pripremiti predjelo 'Dobro mi došel prijatel', glavno jelo 'Reci mi brate' te desert 'Andrijanin šapat'. „Sigurno neće neku ribu pripremati, nego neki dobar komad mesa s nekim finim prilogom“, ispravno će pretpostaviti Petar.

„Količinski će možda biti puno, ali želim da svatko može odabrati ono što želi i da svatko bira nešto što nije probao“, reći će domaćica, dok će, pak, Lukrecia, kao da je to osjetila, reći: „Nadam se da neće biti prevelike porcije“ i dodati: „Moja današnja očekivanja od Nataše su nešto viša jer je ozbiljna žena i sigurno dobro kuha.“

Večeras kuha Varaždinka Nataša: 'Sigurno neće pripremati ribu, nego neki dobar komad mesa'
RTL

Ususret okupljanju Marko će komentirati: „Što se tiče odnosa s ostalim kandidatima mogao bih reći da su svi zanimljiv na svoj način. Dosta su  svi veseli i opušteni“, a Petar će dodati: „Mislim da ste spojili sjajnu ekipu i da svi zajedno dobro funkcioniramo.“

Ove sezone osim vrhunske večere, domaćini za pobjedu moraju osigurati i vrhunsku atmosferu, koja se posebno ocjenjuje.

A hoće li Natašina večera ispuniti očekivanja - otkrijte u novoj epizodi 'Večere za 5' na RTL-u od 17.50! Epizoda je dostupna na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

Pročitajte još o:
Večera Za PetRtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'VEČERA ZA 5'
Večeras kuha Varaždinka Nataša: 'Sigurno neće pripremati ribu, nego neki dobar komad mesa'