Večeras kuha Varaždinka Nataša: 'Sigurno neće pripremati ribu, nego neki dobar komad mesa'

Ove sezone osim vrhunske večere, domaćini za pobjedu moraju osigurati i vrhunsku atmosferu, koja se posebno ocjenjuje

Nakon što je Mahir probio led i za jučerašnju večeru osvojih visokih 70 bodova, danas će njega, Lukreciju, Marka i Petra ugostiti voditeljica trgovine u jednom trgovačkom centru, Nataša Manjarić. Porijeklom Varaždinka, Nataša živi u Zagrebu već devet godina.

Poslom zarađuje za život, ali ne skriva kako joj je posebna strast briga oko vrta i izrada rukotvorina. „Ja sam kreativna duša, volim sve stvarati rukama pa tako volim i svoj vrt, uzgojiti svoje povrće, svoje voće, imati svoj pekmez“, kaže današnja domaćica i dodaje: „Kuham svakodnevno. Volim kuhati svašta, volim isprobavati nove začine, ne bježim od tradicionalnog, ali uvijek mora biti taj moj završni touch, moja završna nota i uživam u tome.“

Nataša će svojim gostima pripremiti predjelo 'Dobro mi došel prijatel', glavno jelo 'Reci mi brate' te desert 'Andrijanin šapat'. „Sigurno neće neku ribu pripremati, nego neki dobar komad mesa s nekim finim prilogom“, ispravno će pretpostaviti Petar.

„Količinski će možda biti puno, ali želim da svatko može odabrati ono što želi i da svatko bira nešto što nije probao“, reći će domaćica, dok će, pak, Lukrecia, kao da je to osjetila, reći: „Nadam se da neće biti prevelike porcije“ i dodati: „Moja današnja očekivanja od Nataše su nešto viša jer je ozbiljna žena i sigurno dobro kuha.“

Ususret okupljanju Marko će komentirati: „Što se tiče odnosa s ostalim kandidatima mogao bih reći da su svi zanimljiv na svoj način. Dosta su svi veseli i opušteni“, a Petar će dodati: „Mislim da ste spojili sjajnu ekipu i da svi zajedno dobro funkcioniramo.“

A hoće li Natašina večera ispuniti očekivanja - otkrijte u novoj epizodi 'Večere za 5' na RTL-u od 17.50!