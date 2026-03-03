403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Fun
'VEČERA ZA PET'

Večeras kuha Mirjana: 'Danas očekujem spektakl!'

Žena.hr
3. ožujka 2026.
Večeras kuha Mirjana: 'Danas očekujem spektakl!'
RTL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Mirjana će za večeru iskoristiti domaće namirnice, a salatu pripremiti s povrćem iz vlastitog vrta

Nakon što je jučer Romina probila led i osvojila visokih 75 bodova za svoju večeru, danas je na redu za kuhanje Mirjana Cvrtila. Ova 60-godišnja umirovljenica živi u kući sa svojim suprugom te vodi brigu o domaćim životinjama, vrtu i okućnici. Ljubav prema kuhinji otkrila je u još mladim danima i, iako voli kuhati tradicionalna jela, ne boji se i isprobati nešto novo.

„Ja bih sebe opisala kao vedru osobu, volim društvo, volim kuhati, volim peći, imam veliku obitelj, dva sina, šestero unučadi“, ponosno kaže Mirjana i dodaje kako su njeni prioriteti u životu suprug i obitelj te da svi skupa zajedno uživaju. „Naša baka je jako dobra, jako kreativna i jako dobro kuha“, kažu Mirjanini unuci.

Večeras kuha Mirjana: 'Danas očekujem spektakl!'
RTL

„Mirjana je dosta simpatična, vedra, vesela, komunikativna i mislim da je iskrena“, kaže Mario, a Romina dodaje: „Ja mislim da je njen prostor kao da neka tinejdžerka tamo živi da ima svega i svačega.“

Večeras kuha Mirjana: 'Danas očekujem spektakl!'
RTL

Mirjana će za večeru iskoristiti domaće namirnice, a salatu pripremiti s povrćem iz vlastitog vrta. Svoje predjelo nazvala je 'Okus šumske magije', glavno jelo 'Duo za prste polizati', a desert 'Mirjanina tajna slojeva diže mi se diže'.

„Danas od Mirjane očekujem spektakl“, kaže Mario, a sama domaćica dodaje kako jedva čeka večeru, koja će biti za prste polizati.

Večeras kuha Mirjana: 'Danas očekujem spektakl!'
RTL

Ne propustite nove epizode 'Večere za 5' od ponedjeljka do petka od 17.50 na RTL-u! Epizode su dostupne na platformi Voyo 24 sata prije emitiranja na televiziji.

Pročitajte još o:
Večera Za PetRtlVoyo
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'VEČERA ZA PET'
Večeras kuha Mirjana: 'Danas očekujem spektakl!'